Windsor accueillera les essais olympiques de plongeon en 2020

Un texte d'Isabelle Corriveau

L’événement, qui aura lieu entre le 21 et le 24 mai 2020, sera l’occasion pour les meilleurs plongeurs canadiens d’essayer d’obtenir une place au sein de l’équipe canadienne lors des Jeux olympiques qui doivent se dérouler cet été à Tokyo.

Le québécois Vincent Riendeau, Olympien de 2016 et espoir olympique pour 2020, s’attend à affronter huit ou neuf autres athlètes dans sa catégorie. Le plongeur de 10 m en synchro et en individuel espère ainsi sécuriser sa place au sein de l’équipe canadienne.

J’adore venir ici, j’adore l’atmosphère, la foule est toujours super excitante et motivante. Vincent Riendeau, Olympien de 2016 et espoir olympique pour 2020

L’athlète de 23 ans, qui avait déjà obtenu sa place à Windsor pour les Jeux olympiques de Rio en 2016, se dit heureux de revenir au centre aquatique de Windsor pour cette compétition.

De son côté, Mitch Geller, directeur technique de Plongeon Canada, se sent comme à la maison à Windsor. Il explique que la ville a été choisie en raison de son centre aquatique qui est, non seulement de qualité internationale, mais qui offre un environnement intime et offre aux athlètes un lien avec les spectateurs .

Retombées positives pour Windsor

Au printemps passé, la Fédération internationale de natation ( FINAFédération internationale de natation ) avait annoncé que Windsor accueillerait le Grand Prix du plongeon 2020-2021, du 14 au 17 mai prochain, soit une semaine avant les essais olympiques. La compétition attirera des plongeurs en provenance d’une quinzaine de pays.

De 2014 à 2017, Windsor avait été la première ville canadienne à recevoir la Série mondiale de plongeon FINAFédération internationale de natation , se positionnant comme une ville hôte de choix pour les événements sportifs aquatiques d’envergure nationale et internationale.

Selon Drew Dilkens, le maire de Windsor, le centre aquatique a permis à la ville de devenir un élément important du circuit sportif.

C’est génial pour les athlètes et plongeurs locaux qui ont la chance de voir des athlètes de calibre olympique dans leur propre cour. Drew Dilkens, maire de Windsor

C’est un sentiment partagé par le directeur général du bureau du tourisme de Windsor-Essex. Selon Gordon Orr, le marché du tourisme sportif est important pour le Sud-Ouest de l’Ontario. Il explique que les bénévoles, les équipes sportives et les touristes y trouvent leur compte.

Il rappelle que l’industrie touristique de Windsor, qui attire environ cinq millions de touristes annuellement, appuie 16 000 personnes en plus de générer une activité économique d’un demi-milliard de dollars.