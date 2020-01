Bulletin de mi-saison : Les Oilers bons dans les débuts

Après avoir surpris beaucoup d’amateurs de hockey en début de saison, les Oilers ont connu une période plus difficile et ressemblaient beaucoup plus aux Oilers des dernières années. Ils ont amorcé la deuxième moitié de saison en récoltant au moins un point à chacune de leurs quatre sorties.

Après 21 matchs, soit le quart de la saison, l’équipe présentait un dossier de 13-6-2. À la mi-saison, après 41 parties, la fiche était de 20-17-4. Ce qui signifie que lors du deuxième quart, l’équipe a remporté sept matchs et en a perdu 13, dont deux en prolongation.

À peu près tout le monde s’entend pour dire que si l’équipe a connu du succès, c’est en raison du brio de Connor McDavid et de Leon Draisaitl. Les deux attaquants occupent les deux premiers rangs des marqueurs de la LNH avec 69 et 67 points.

Le groupe de soutien a mis du temps à se mettre en marche. Lors des 21 premiers matchs de la saison, les Oilers ont inscrit 67 buts. Six d’entre eux ont été marqués par des défenseurs.

Des 61 filets inscrits par les attaquants, 54 ont été marqués par McDavid, Draisaitl, Kassian, Neal ou Nugent-Hopkins. Ce qui signifie donc qu’un groupe de 10 attaquants se partagent sept buts en 21 matchs.

Au cours des 20 matchs suivants, les joueurs de troisième et de quatrième trio ont contribué un peu plus à l’attaque.

Durant cette période, Edmonton a marqué 51 buts. Six d’entre eux ont été marqués par des défenseurs, 27 par un des cinq meilleurs marqueurs de l’équipe et 18 par le groupe d’attaquants restant.

La différence entre le premier et le deuxième quart de la saison ne se situe pas qu’au niveau des buts marqués.

En défense, les Oilers ont connu plus d’ennui lors des matchs 22 à 41. Huit fois, ils ont accordé plus de cinq buts à leur adversaire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le deuxième quart de la saison a été difficile pour les Oilers Photo : Radio-Canada

L’équipe a amorcé la deuxième moitié de saison du bon pied. La victoire de lundi à Toronto était la troisième en quatre rencontres. Le dossier des hommes de Dave Tippett est de 3-0-1.

Voici le bulletin des joueurs, après 45 parties.

Gardiens de but

Mikko Koskinen B

En analysant le travail de Koskinen la saison dernière, Dave Tippett a compris que le grand Finlandais connaissait plus de succès quand il ne devait pas jouer trop souvent. Après 32 matchs, les deux gardiens avaient obtenu chacun 16 départs. Koskinen présentait alors un dossier de 11-3-2. Entre le 10 et le 31 décembre, il a entrepris huit des dix matchs des siens devant le filet. Il a remporté cinq victoires et subi trois revers. Son salaire annuel de 4,5 M fait de lui le 19e gardien le mieux payé de la LNH. Il doit être en mesure de faire gagner l’équipe en jouant plus que seulement la moitié des matchs.

Mike Smith et Mikko Koskinen se sont partagé le travail depuis le début de la saison. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Mike Smith D+

Les Oilers ont embauché le vétéran de 37 ans afin de pousser Koskinen. Smith a accompli son travail en début de saison en remportant ses trois premières parties dans son nouvel uniforme. Les choses se sont un peu gâchées par la suite alors qu’il n’a savouré la victoire qu’à cinq reprises en 17 départs (5-9-3). Il a entrepris la deuxième moitié de saison avec deux victoires de plus.

Défenseurs

Ethan Bear B+

Le défenseur Ethan Bear représente la plus belle surprise depuis le début de la saison Photo : The Canadian Press / JASON FRANSON

Bear est sans doute la plus belle surprise de la première moitié de saison des Oilers. Il a disputé 18 matchs dans la LNH il y a deux ans, mais aucun la saison dernière en raison, semble-t-il, d’une condition physique douteuse. Bear s’est entraîné sans relâche lors de la saison morte et a profité d’une blessure à Adam Larsson dès le premier match de la saison pour forcer la main de Dave Tippett. Il est utilisé au sein de la deuxième unité en supériorité et en infériorité numérique. Il est le troisième défenseur le plus utilisé, derrière Klefbom et Nurse.

Darnell Nurse B

Il y a bien peu de choses qu’on peut reprocher à Nurse. Il joue bien défensivement, contribue à l’attaque et joue de façon robuste.

Oscar Klefbom B-

On le retrouve au troisième rang de la LNH pour le temps moyen passé sur la patinoire avec 25:44. Il occupe le premier rang avec 141 tirs bloqués, soit 28 de plus que Mark Giordano des Flames de Calgary qui se trouve en deuxième place. Avec 26 points en 45 matchs, il est en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière. Il avait obtenu 38 points en 2016-17, la seule saison où il n’a pas été blessé. Son jeu a un peu perdu de son lustre lors du deuxième quart. Au cours des 21 premiers matchs, il a inscrit 14 points et présenté un différentiel de -5. Lors des 20 matchs suivants, il a enregistré neuf points, mais son différentiel a été désastreux à -19.

Kris Russell B -

On ne le remarque pas beaucoup, ce qui est excellent pour un défenseur défensif. On le retrouve au huitième rang de la ligue pour les tirs bloqués, il en a 89. La qualité de son jeu défensif explique en partie pourquoi les Oilers occupent le cinquième rang en infériorité numérique.

Matt Benning C+

Le défenseur Matt Benning connaissait un bon début de saison avant de subir deux blessures coup sur coup. Photo : The Associated Press / David Zalubowski

Avant de subir deux blessures, coup sur coup, Benning était très efficace pour les Oilers. Il présente un différentiel de +8, un sommet chez les Oilers, mais il aurait peut-être été, lui aussi, affecté par le mauvais deuxième quart de saison de l’équipe.

Adam Larsson C

Blessé lors du premier match de la saison, il a ensuite raté les 22 parties suivantes. La qualité du jeu d’Ethan Bear fait en sorte que son retour a pu se faire de façon progressive. Il tarde cependant un peu à retrouver le niveau qui fait de lui un des joueurs les plus importants de la formation.

Caleb Jones C

Il joue avec confiance et démontre à chaque match qu’il est prêt pour la LNH de façon permanente.

Attaquants

Connor McDavid A+

Dire qu’en début de saison, certains avaient des doutes sur ses performances en raison de la blessure qu’il a subie lors du dernier match de la saison à Calgary en avril. Jusqu’à maintenant, il a réussi 19 matchs de deux points ou plus, 10 de trois points ou plus et quatre de quatre ou plus. Quand il s’inscrit au pointage, les Oilers ont un dossier de 21-10-2. S’il maintient la cadence jusqu’à la fin de la saison, il obtiendra 125 points.

Zack Kassian A

Zack Kassian est en voie de connaître sa meilleure saison dans la LNH Photo : The Associated Press / Jeffrey T. Barnes

Il n’est qu’à un point d’égaler sa meilleure saison en carrière et il reste encore 37 parties au calendrier. Certains diront que c’est facile de produire quand on joue avec Connor McDavid. C’est vrai, mais peu de joueurs ont été en mesure de jouer aussi longtemps avec le capitaine tout en maintenant le rythme. Avec un différentiel de +6, il est le meneur chez les attaquants de l’équipe. Ses 120 mises en échec le placent au 16e rang dans la LNH.

Leon Draisaitl A-

Il a devancé McDavid au sommet du classement des marqueurs pendant plusieurs semaines. Les deux joueurs sont exceptionnels quand ils jouent ensemble, mais il brille un peu moins que le 97 quand il doit piloter son propre trio. Quand Draisaitl était sur la patinoire sans McDavid, les Oilers ont obtenu 79 chances de marquer et en ont accordé 153 à leurs adversaires. À titre de comparaison, quand le capitaine est sur la patinoire sans son coéquipier allemand, les Oilers ont obtenu 129 chances de marquer et n’en ont accordé que 85. Seulement 15 des 829 joueurs qui ont joué au moins un match cette saison présentent un pire différentiel que le sien, -16. À sa défense, il s’est retrouvé sur la patinoire à huit reprises alors que l’autre équipe a marqué dans un filet désert et deux fois lors de buts de l’adversaire en prolongation.

Ryan Nugent-Hopkins B

On serait en droit de s’attendre à une meilleure production offensive de la part de celui qui joue le rôle de deuxième joueur de centre de la formation. Il a disputé 39 matchs jusqu’à maintenant et a récolté 26 points. Après le même nombre de matchs la saison dernière, il en avait inscrit 34. De plus, seulement 12 de ses 26 points ont été inscrits à cinq contre cinq. On peut noter cette saison une nette amélioration dans le cercle des mises en jeu. À ses sept premières saisons dans la LNH, il a remporté 45,5 % de ses mises en jeu. Cette saison, il est le meneur de l’équipe (parmi les joueurs qui ont pris part à plus de 100 mises en jeu) avec un taux de succès de 51,2 %.

James Neal C+

James Neal a rapidement fait oublier Milan Lucic à Edmonton. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Avec sept buts à ses quatre premiers matchs, il a égalé son total de la saison dernière avec les Flames. Il compte 19 buts en 45 matchs, mais 12 d’entre eux ont été inscrits avec l’avantage d’un homme sur la patinoire. S’il excelle durant l’avantage numérique, ce n’est pas le cas à forces égales. Il présente un différentiel de -21, le pire de l’équipe, le 5e pire de la LNH.

Gaëtan Haas C

Le joueur suisse a eu besoin de plusieurs matchs pour s’adapter au rythme de la LNH. Sa grande vitesse sur les patinoires européennes lui permettait de pouvoir rapidement corriger une bévue. Sur une glace plus petite, c’est plus difficile. Un court séjour dans la Ligue américaine à la fin du mois d’octobre a semblé bénéfique pour lui. Il doit s’améliorer dans le cercle des mises en jeu, car il ne ressort gagnant que dans 40,8 % des cas.

Riley Sheahan C

Riley Sheahan fait du bon travail pour les Oilers en infériorité numérique. Photo : Getty Images / Codie McLachlan

Si les Oilers ont fait son acquisition, c’est pour ses qualités défensives. S’il réussit à inscrire quelques buts, tant mieux, mais ce n’étaient pas les attentes. Il est l’attaquant le plus utilisé en infériorité numérique, avec une moyenne de 2:15 par match. Depuis le début de la saison, les Oilers ont joué durant 237 minutes et 12 secondes en infériorité numérique, ils ont accordé 22 buts. Sheahan à lui seul a joué 89 minutes et 41 secondes, l’adversaire n’a marqué que huit fois alors qu’il était sur la patinoire.

Joakim Nygard C

C’est un des joueurs les plus rapides de l’équipe (il a devancé McDavid lors du concours d’habileté de l’équipe), mais outre sa vitesse, c’est encore difficile d’expliquer ce qu’il apporte aux Oilers.

Josh Archibald C-

Il est un des plus petits attaquants des Oilers, ce qui ne l’empêche pas d’être un des plus robustes. En 36 rencontres, il a appliqué 89 mises en échec. Seul Zack Kassian le devance au sein des Oilers. Il effectue de l’excellent travail en infériorité numérique aux côtés de Sheahan.

Alex Chiasson C-

Après 39 matchs la saison dernière, il avait marqué 17 fois. Cette saison, il n’a touché la cible qu’à cinq reprises. Vrai que son rôle a changé au sein de l’organisation. Il obtient beaucoup moins de temps de jeu au sein d’un des deux premiers trios, mais il est un des attaquants les plus utilisés en supériorité numérique et son nom devrait se retrouver plus souvent sur la feuille de pointage.

Jujhar Khaira D

Certains soirs, Khaira pourrait mériter un A, mais d’autres soirs un F. Il a le potentiel d’être un des joueurs les plus utiles pour les Oilers, mais il ne joue pas de façon constante et commet beaucoup trop d’erreurs. Il jouait un rôle important en infériorité numérique la saison dernière, mais avec la présence de Sheahan et Archibald, son importance est moindre.

Sam Gagner D

Sam Gagner dispute la dernière année d'un contrat qui lui rapporte plus de trois millions par saison. Photo : usa today sports / USA Today Sports

Un soir de février 2012, Gagner a inscrit huit points (4B, 4A) lors d’un match contre les Blackhawks. Cette saison, il a inscrit huit points en 21 matchs, dont un seul but. Son manque de vitesse joue contre lui.

Patrick Russell D

Un des joueurs favoris de l’entraîneur Dave Tippett, dès le début du camp d’entraînement. Il possède plusieurs bons attributs, mais n’arrive pas à faire sentir sa présence quand il joue. Un joueur qui apporte de la profondeur, mais qui est facile à remplacer.

Du renfort?

L'attaquant Kailer Yamamoto a disputé les quatre derniers matchs, il a inscrit deux buts, ajouté une aide en plus d'avoir appliqué 13 mises en échec. S'il continue de noircir la feuille de pointage, il pourrait éviter à Ken Holland, le directeur général, de devoir sacrifier un espoir de l'organisation en retour d'un peu d'aide en attaque pour terminer la saison.

Le coéquipier de Yamamoto avec les Condors de Bakersfield, Tyler Benson, pourrait lui aussi voir un peu d'action dans la LNH d'ici la fin du calendrier. Il présente une fiche de 27 points (8B, 19A) en 32 rencontres.

Le défenseur Joel Persson, qui a amorcé la saison avec les Oilers, pourrait aussi venir prêter main-forte à l'équipe. Dans la Ligue américaine, il a amassé 11 points en 16 parties.