Écrasement d'un avion en Iran : Justin Trudeau doit s'adresser aux médias

Le premier ministre Justin Trudeau s'adressera aux médias à 16 h, après que 63 Canadiens aient péri dans l'écrasement d'un avion en Iran et au lendemain de frappes iraniennes sur deux bases aériennes en Irak. Par ailleurs, Ottawa recommande aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel en Iran.

Ce sera la première fois que le premier ministre Trudeau prendra la parole depuis le début de la crise irano-américaine, qui s'est amorcée avec l’assassinat, ordonné par Donald Trump, du chef des forces spéciales des Gardiens de la révolution, Qassem Soleimani.

En représailles, dans la nuit de mardi à mercredi, l'Iran affirme avoir lancé 22 missiles sur deux bases irakiennes où sont installés des soldats étrangers, surtout des Américains.

L'une de ces bases, Erbil, abrite des forces canadiennes et du personnel civil.

Sur Twitter, le chef de l’état-major de la Défense canadienne, le général Jonathan Vance, a affirmé : Familles des FAC [Forces armées canadiennes], je peux vous rassurer que tous nos membres déployés sur l'opération IMPACT sont sains et saufs suite aux attaques en Irak. Nous demeurons vigilants .

Dans l'actualité internationale, la riposte iranienne en Irak a rapidement été suivie mercredi matin par la nouvelle de l'écrasement d'un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines. Les 176 passagers et membres de l'équipage ont tous péri; 63 Canadiens se trouvaient à bord.

L'écrasement s'est produit en territoire iranien, peu de temps après le décollage à l'aéroport de Téhéran. La cause de cette catastrophe n'est pas encore connue.

Par écrit, Justin Trudeau a offert ses plus sincères condoléances à ceux et celles qui ont perdu des membres de leur famille, des amis et des proches dans cet écrasement.

En mémoire des victimes, le premier ministre a ordonné la mise en berne du drapeau canadien sur la tour de la Paix, à Ottawa.

Évitez d'aller en Iran

Par ailleurs dans une note transmise mercredi, Affaires mondiales Canada recommande aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel en Iran en raison des conditions de sécurité jugées volatiles, de la menace de terrorisme dans la région et du risque d'emprisonnement arbitraire .

Les autorités ajoutent que les Canadiens, en particulier ceux qui ont la double citoyenneté canadienne et iranienne, peuvent être interrogés, arrêtés et détenus de manière arbitraire.

Affaires mondiales Canada rappelle que l'Iran ne reconnaît pas la double nationalité et que le Canada ne pourra pas assurer l'accès aux services consulaires pour les citoyens ayant la double nationalité canadienne et iranienne.

De son côté, Transports Canada a annoncé qu'Air Canada a modifié ses itinéraires pour assurer la sécurité de ses vols à destination du Moyen-Orient et de ceux survolant les espaces aériens du Moyen-Orient.

Mardi, les Forces armées canadiennes ont annoncé qu'elles allaient déplacer une partie de leurs effectifs de l'Irak vers le Koweït en raison des tensions grandissantes entre les États-Unis et l’Iran.

Plus d'informations à venir