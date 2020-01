Où observer les plus beaux couchers de soleil à Calgary?

En effet, le bouche-à-oreille, ou le recours à la communauté en ligne, sont des outils puissants lorsqu’il s’agit de trouver des lieux insolites ou cachés dans sa propre ville. Et lorsque c’est pour observer les merveilles de la nature, les utilisateurs des réseaux sociaux sont souvent prompts à partager leurs bons plans.

Mais la communauté en ligne n’est pas la seule sur qui il est possible de compter. Le site web de la Municipalité met à disposition un portail de données ouvertes dans lequel se trouve la liste des bancs en bois orientés à l’ouest pour regarder les couchers de soleil  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Créée en 2018, lors du marathon de la programmation organisé par la Ville, cette liste est un bon exemple de ce qu’il est possible de faire avec les données collectées par la municipalité, affirme Kiyoshi Robson, responsable de la propriété intellectuelle et de l’accès aux données pour la Ville.

Selon lui, les parcs rassemblent des données sur tous leurs actifs, dont les bancs. L’équipe affectée aux données a ensuite pu récupérer et utiliser ces informations. C’est une carte, une représentation visuelle de tous les bancs municipaux et vous pouvez la manipuler et appliquer des filtres , explique-t-il. L’outil ne dit pas en revanche, depuis quels bancs la vue est la plus belle.

Une chose que cela ne vous dit pas : s’il y a un mur construit face à ces bancs. Kiyoshi Robson, responsable de la propriété intellectuelle et de l’accès aux données pour la Ville

10 475 objets répertoriés

Sur les 10 475 objets que le département des parcs nomme places assises , 376 font face à l’ouest et 475 au sud-ouest.

Selon Kiyoshi Robson, toutes les données peuvent être enrichies par la participation des citoyens. Pour lui, l’ajout d’une couche topographique ne serait pas de trop. Il affirme que c’est un bel exemple de ce qu’il se passe lorsque la Ville partage ses informations.

Coucher de soleil sur le pont de la Paix, depuis le parc McHugh Bluff Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Le parc McHugh Bluff, situé sur la colline au nord de la Bow River, est un lieu populaire pour observer les couchers de soleil. Jenna Benson se promène régulièrement le long des chemins qui parcourent le parc et pour elle, il n’y a pas de doute, c’est le meilleur endroit pour profiter de la vue. Ici, j’aime le fait que les couchers de soleil sont toujours un peu différents et de temps en temps, ils changent, avec les montagnes au loin , explique-t-elle.

Avec les informations d'Helen Pike.