Écrasement du Boeing en Iran : une scientifique winnipégoise parmi les victimes

Forough Khadem, 38 ans, était une scientifique diplômée de l’Université du Manitoba. Elle se présentait sur Twitter comme une docteure en immunologie et une phytologue intéressée par le développement des affaires et initiant des projets de collaboration entre les académiciens, l’industrie et le gouvernement.

La nouvelle de sa mort suscite mercredi matin des réactions peinées de la part de ses collègues et amis de l'Université qui soulignent qu'elle était une scientifique brillante.

L'écrasement du Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines, survenu peu de temps après avoir décollé de l'aéroport de Téhéran, a fait 176 morts, dont 63 Canadiens. Plus d'une vingtaine d'enfants étaient à bord de l'appareil qui se dirigeait vers Kiev.

La diplomatie ukrainienne a confirmé que les passagers et l'équipage ont tous péri dans cet écrasement, survenu dans une zone agricole à l'extérieur de Téhéran.

Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Vadym Prystaiko, a confirmé qu'il y avait 176 personnes à bord du vol PS752, soit 167 passagers et 9 membres d'équipage. Parmi les victimes, on compte 82 Iraniens, 63 Canadiens, 11 Ukrainiens, 10 Suédois, 4 Afghans, 3 Allemands et 3 Britanniques.

Une trentaine des Canadiens avaient comme destination finale la région d’Edmonton. D'autres se rendaient à Toronto ou Montréal. Bon nombre avaient vraisemblablement profité des vacances des Fêtes pour aller visiter de la famille en Iran et rentraient au Canada.

