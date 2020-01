Écrasement d’avion en Iran : quatre Winnipégois parmi les victimes

Une scientifique winnipégoise et une famille d’immigrants iraniens installée à Winnipeg figurent parmi les victimes confirmées de l’écrasement d’avion survenu en Iran mercredi matin.

Forough Khadem, 38 ans, était une scientifique diplômée de l’Université du Manitoba, où elle a obtenu un doctorat en 2016. Elle se présentait sur Twitter comme docteure en immunologie et phytologue s'intéressant au développement des affaires et lançant des projets de collaboration entre les universitaires, l’industrie et le gouvernement.

Mercredi matin, la nouvelle de sa mort a suscité des réactions attristées de la part de ses collègues et amis de l'Université, qui soulignent qu'elle était une scientifique brillante.

Forough Khadem, qui vivait à Winnipeg, a perdu la vie dans l'écrasement du Boeing 737 en Iran mercredi matin. Photo : compte Twitter de Fourough Khadem

Elle était l’une de mes meilleures stagiaires, une incroyable scientifique et une personne formidable , rapporte Jude Uzonna, un professeur agrégé en immunologie de l’Université du Manitoba.

Forough Khadem était en voyage à Téhéran pour voir sa famille qui y habite toujours, ajoute-t-il. Elle revenait à Winnipeg, où elle travaille pour l’organisme de recherche Mitacs, quand l’avion s’est écrasé.

Parmi les autres victimes figurent Mahdi Sadeghi, sa femme Bahareh Hajesfandiari et leur fille Anisa Sadeghi.

Mahdi Sadeghi était administrateur de projets pour l’entreprise de construction Fresh Projets Builders basée à Winnipeg. Bahareh Hajesfandiari travaillait elle aussi dans le domaine de la construction, pour Marwest Construction.

Le président de Marwest Group of Companies, Armin W. Martens, a réagi à la mort de Bahareh Hajesfandiari en soulignant sa douceur, sa bonté, ses compétences et la façon dont elle avait créé de véritables relations avec ses collègues. Elle nous manquera terriblement , a-t-il ajouté dans un message twitter.

CBC/ Radio-Canada cherche à confirmer des informations indiquant que d’autres Winnipégois ont péri dans l’écrasement de l’avion.

Des réactions

Quelle tristesse d’apprendre ce tragique écrasement à Téhéran , a réagi le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister.

Nous pleurons tous ceux qui étaient dans l’avion, dont les 63 Canadiens et ceux qui avaient des liens au Manitoba, a-t-il ajouté sur twitter. Nos prières vont aux familles des victimes et à leurs amis.

Le drapeau manitobain sera en berne au parc Mémorial à leur mémoire, indique-t-il.

À La Fourche, l’éclairage de l’enseigne Winnipeg a été réduite dès mercredi matin en signe de respect pour les victimes, a annoncé le maire Brian Bowman.

Une cérémonie organisée par l’association des étudiants iraniens de l’Université du Manitoba est prévue à 13 h 30 en hommage aux victimes, au rez-de-chaussée de l’University Centre.

L'écrasement du Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines, survenu peu de temps après avoir le décollage de l'aéroport de Téhéran, a fait 176 morts, dont 63 Canadiens. Plus d'une vingtaine d'enfants étaient à bord de l'appareil qui se dirigeait vers Kiev.

La diplomatie ukrainienne a confirmé que les passagers et l'équipage ont tous péri dans cet écrasement, survenu dans une zone agricole à l'extérieur de Téhéran.

Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Vadym Prystaiko, a confirmé qu'il y avait 176 personnes à bord du vol PS752, soit 167 passagers et 9 membres d'équipage. Parmi les victimes, on compte 82 Iraniens, 63 Canadiens, 11 Ukrainiens, 10 Suédois, 4 Afghans, 3 Allemands et 3 Britanniques.

Une trentaine des Canadiens avaient comme destination finale la région d’Edmonton. D'autres se rendaient à Toronto ou à Montréal. Un grand nombre d'entre eux avaient vraisemblablement profité des vacances des Fêtes pour rendre visite à leur famille en Iran et rentraient au Canada.