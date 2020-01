2019, une année record pour la présence de comédiennes dans des films aux États-Unis

De 31 % de femmes en vedette dans des films en 2018, les chiffres ont grimpé à 40 % en 2019, selon une étude réalisée par le Center for the Study of Women in Television and Film de l’Université de San Diego. Dans 43 % des films, ce sont des hommes qui tiennent la vedette et dans 17 %, les comédiennes et les comédiens partagent l’écran.

Une scène tirée de «La reine des neiges 2» Photo : capture d'écran / Disney

Avec deux années consécutives de gains substantiels pour les comédiennes, on peut affirmer que c’est le début d’un changement dans leur représentation au cinéma , déclare Martha Lauzen, la directrice du centre et autrice de l’étude.

La diversité en panne

Toutefois, les comédiennes issus de la diversité n'ont fait aucun gain majeur en 2019. Le nombre total d’actrices noires ayant eu des rôles parlants (et non de la figuration) dans des films est passé de 21 % en 2018 à 20 % en 2019. Celui de comédiennes asiatiques est redescendu au niveau de 2017 à 7 %. En 2018, ce chiffre avait grimpé à 10 % avec la sortie de Crazy Rich Asians qui mettait en vedette Constance Wu, Awkwafina, Michelle Yeoh et Gemma Chan.

Michelle Yeoh, Henry Golding et Constance Wu dans le film Crazy Rich Asians Photo : Warners Bros.

En 2019, 70 % des rôles principaux féminins étaient occupés par des actrices blanches, 18 % par des comédiennes noires, 6 % étaient des actrices étaient latinos et 5 % asiatiques.

Moins de femmes dans les films d’action

Par ailleurs, il y a plus d’hommes (26 %) que de femmes (16 %) qui sont en vedette dans des films d’action. Le plus souvent, les actrices ont été en vedette dans des films d’horreur (26 %), des drames (24 %), des comédies (21 %), des longs métrages de science-fiction (8 %) et des films d'animation (5 %).

L’étude a analysé 2300 personnages en vedette dans les 100 films du palmarès américain de 2019.

Carol Danvers, alias Capitaine Marvel, incarnée par l'actrice Brie Larson dans une image tirée de la bande-annonce. Photo : Marvel

Une autre étude dévoilée la semaine dernière montrait que le nombre de réalisatrices, autrices, scriptrices et productrices a augmenté de 4 % en 2019. Toutefois, elles ne représentent que 20 % de ces postes derrière la caméra.

D'ailleurs, l'absence de réalisatrices parmi les finalistes pour la meilleure réalisation aux Golden Globes ainsi qu'aux BAFTA a été critiquée. La liste des finalistes des prix BAFTA dévoilé le 7 janvier a valu à la British Academy Film Award le mot-clic #BAFTAsSoWhite pour son manque de diversité.