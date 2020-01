Fantastic Beasts: A Natural History, une série BBC sur les créatures de J.K. Rowling

Oiseaux du paradis et phoenix; rhinocéros laineux et éruptifs; calmars géants et zouwu; centaures et niffleurs; les animaux inventés et réels seront présentés à partir d’images d’archives des célèbres documentaires animaliers de la BBC et de scènes des Animaux fantastiques, de manière à mettre en lumière leurs ressemblances. La série va voyager un peu partout sur la planète, en s’arrêtant notamment dans les steppes de la Sibérie et les cavernes de Madagascar.

Ayant pour titre provisoire Fantastic Beasts: A Natural History, la série est élaborée de pair avec le Musée d’histoire naturelle de Londres, qui prépare également une exposition qui se servira des créatures du monde magique de J.K. Rowling pour jeter un nouveau regard sur les animaux fascinant du monde des moldus – c’est-à-dire le monde réel. Cette exposition réunira 50 spécimens de la collection du musée juxtaposés aux accessoires de la série de films Harry Potter, le tout accompagné de présentations interactives comparant les différents animaux. D’après le musée, il s’agit de leur exposition la plus ambitieuse en carrière.

Norbert Dragonneau s'amuse avec son botruc, une créature semblable à une brindille. Photo : Warner Bros.

Le comédien britannique Stephen Fry animera la série télévisée diffusée sur la BBC. Celui-ci est déjà bien connu des fans de l’univers d’Harry Potter, pour avoir assuré la narration des sept livres audio.

Je ne pourrais pas être plus heureux que cette magnifique opportunité se présente à nous, moldus, et que nous puissions voir à quel point les créatures de notre monde sont aussi fascinantes que celles du monde des sorciers , a dit Stephen Fry à la BBC.

L’exposition au Musée d’histoire naturelle de Londres est prévue pour le printemps 2020. Les billets seront en vente dès le 16 janvier. Aucune date de sortie pour la série télévisée n’a été annoncée pour le moment.