La FTQ refuse de donner son avis sur les grands projets industriels

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, M. Maltais a expliqué que la FTQ regroupait des syndicats avec des intérêts différents. Ainsi, l’importance de la création d’emplois confronte l’importance de la transition énergétique. Il faut se préoccuper des deux.

On a 24 000 membres à la FTQ, des gens de tous les secteurs, c’est très difficile de faire consensus sur un sujet aussi délicat et sensible que celui-là.

Marc Maltais, coordonnateur de la FTQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean