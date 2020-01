La culpabilité du survivant, 10 ans après le séisme en Haïti

Le 12 janvier 2010, Stéphanie Louis était chez sa sœur à Port-au-Prince, la capitale haïtienne.

Secouée par la mort inopinée, quelques heures plus tôt, d’un professeur avec qui elle venait de suivre un cours à l’université, elle était allée y trouver refuge.

Pendant que la famille regarde ensemble la télévision, la terre tremble.

Ma sœur, moi et mon petit cousin, on s’est serré la main, on prenait les secousses. Heureusement, la maison où on était avait une toiture légère, je pense que c’est pour ça qu’on a été chanceux de survivre à l’événement , se rappelle-t-elle.

Les pires souvenirs que j’ai de l’événement, c’est la quantité de cadavres qu’il y avait. Les gens marchaient vraiment sur des cadavres. Moi ce que j’ai pu constater, c’était beaucoup de femmes et d’enfants qui ont perdu la vie. Stéphanie Louis, survivante du séisme en Haïti

À écouter : Le témoignage de Stéphanie Louis à l'émission Le Matin du Nord

Le tremblement de terre a tué plus de 200 000 Haïtiens et plus d’un million d’autres se sont retrouvés sans logement par la suite.

S’ils ne se manifestent plus aujourd’hui, Stéphanie Louis dit avoir eu des flashbacks de la tragédie jusqu’à deux à trois mois plus tard.

Tout le monde criait, tout le monde pleurait. Je me disais : “ ce n’est pas une expérience que j’aimerais revivre”. Stéphanie Louis, survivante du séisme en Haïti

Une rue de Port-au-Prince dévastée par le violent tremblement de terre du 12 janvier 2010 Photo : Reuters / Daniel Aguilar

Mais même aujourd’hui, dans sa nouvelle vie à plus de 3000 km de sa terre natale, elle se demande ce qui a bien pu faire qu’elle s’en sorte indemne, contrairement à plusieurs de ses amis et camarades de classe.

Même si tu te dis que tu es chanceuse, il va falloir penser aux autres et dire “et les autres, est-ce qu’ils n’étaient pas chanceux?” ou du moins, tu vas dire “oh, Dieu m’a protégée”, mais Dieu n’a pas protégé les autres. Stéphanie Louis, survivante du séisme en Haïti

Stéphanie Louis estime toutefois que l’expérience lui a aussi procuré une force intérieure et une volonté de profiter de la vie encore plus qu’elle ne l’aurait fait autrement.

Chez nous, il y a un dicton qui dit “tant qu’il y a la vie, il y a l’espoir” et je crois que c’est de même pour le peuple haïtien, c’est un peuple très fort. Il faut continuer à vivre , note-t-elle.

Un « devoir de mémoire »

Pour Mme Louis, les commémorations annuelles du séisme sont douloureuses, mais témoigner de ce qui s’est passé constitue un devoir de mémoire et il est aussi bon d’en parler .

Ça va conscientiser les leaders politiques afin qu’ils puissent mettre des structures en place, en termes de normes de construction, en termes de principes aussi à adopter en cas de tremblement de terre, parce que moi lorsque j’ai vécu l’événement, je ne savais même pas quoi faire , souligne-t-elle.

Une nouvelle vie

Stéphanie Louis a quitté Haïti en 2015 et poursuit actuellement des études à la maîtrise en service social à l’Université Laurentienne de Sudbury.

Elle admet que son pays d’origine lui manque, mais dit aussi s’être bien adaptée à son nouveau milieu de vie.