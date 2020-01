Des urgences débordent en Abitibi-Témiscamingue

C'est à Amos où la situation est la plus préoccupante, avec 11 patients sur civière, soit 4 au-dessus de la capacité. Parmi les patients, 4 y sont depuis plus de 24 heures, et deux d'entre eux, plus de 48 heures.

Val-d'Or aussi présente aussi un taux d'occupation élevé avec 13 patients sur civière, pour une capacité de 11 patients.

Taux d'occupation des urgences : Amos : 157 % (pour les civières)

Val-d'Or : 118 % (pour les civières)

Rouyn-Noranda : 88 %

À La Sarre, les 5 civières sont occupées, tandis que la situation est moins problématique à Rouyn-Noranda, qui affiche présentement un taux d'occupation de 88 %.

La situation est beaucoup plus rose au Témiscamingue, où les urgences n'affichent aucun débordement.