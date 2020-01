Un climatologue winnipégois crée un jeu de société basé sur les changements climatiques

Le Winnipégois a appelé son jeu Tipping Point qui signifie point de bascule.

Avec ce jeu de société semi-coopératif, les joueurs construisent des villes et protègent les citoyens des conditions climatiques extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquentes au fur et à mesure que le dioxyde de carbone s’accumule dans l’air. Les joueurs ont plusieurs options, écologiques ou pas, pour avancer dans la partie, mais chacune de leur action a des conséquences.

Dans ce jeu, les participants peuvent construire une ville traditionnelle ou opter pour des options plus écologiques comme des forêts ou des zones humides. Photo : CBC / Marina von Stackelberg

Ryan Smith a déjà lancé deux jeux dans le passé, mais c’est la première fois qu’il parle de climat avec Tipping Point.

Responsabiliser en s’amusant

Le professeur winnipégois explique que cette création est une approche très différente pour parler de la science du climat par rapport aux cours qu’il donne à l’université. Il espère ainsi que cela aidera à mieux comprendre comment les changements du climat sont liés aux actions des gens et à l’économie.

Être quelqu’un de responsable écologiquement est difficile. Si l’on veut plus de forêts et de zones humides, c’est parfait. Mais cela ne nourrit pas la population à la fin de la journée. Ryan Smith, climatologue et créateur du jeu Tipping Point

Ryan Smith teste son jeu au café Accross The Board et espère pouvoir le vendre pour Noël prochain. Photo : CBC / Marina von Stackelberg

Son souhait serait aussi que ce jeu devienne une ressource éducative dans les écoles secondaires.

Tipping Point est pour l’instant un prototype que Ryan Smith fait tester lors de soirées au café Accross The Board notamment.

Le féru de jeu de société a lancé une cagnotte sur le site Kickstarter (Nouvelle fenêtre) pour financer sa production. Pour le moment, il a réussi à collecter plus de 10 000 $ et il lui faut 15 000 $ en tout pour atteindre son but.

