Quand le bruit de la construction fait passer des nuits blanches à des résidents

Il y a deux saisons au Canada : l'hiver et la construction. En la matière, Toronto atteint des sommets, avec plus de 200 gratte-ciels et tours à condos en construction, mais aussi des projets de rénovation. Et malgré un nouveau règlement plus sévère contre la pollution sonore, des résidents se plaignent de passer des nuits blanches à cause du bruit des travaux qui durent jusqu'au petit matin.