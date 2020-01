Reprise de Groupe Capitale Médias : les retraités déposent une demande d'appel

Les retraités de Groupe Capitale Médias (GCM) ont déposé une demande d’appel dans le but d’infirmer la décision de la Cour supérieure, qui a récemment approuvé le plan de restructuration des journaux du Groupe en coopératives de travailleurs.

La demande des retraités a été déposée le 7 janvier et sera entendue en cour d’appel vendredi, à Québec.

Les retraités des six journaux de GCM s'étaient ouvertement opposés au plan de restructuration, puisqu'ils y perdaient entre 25 et 30 % de leurs revenus, en plus de leur accès au régime d'assurances.

Une clause du plan de relance, qui empêchait les retraités d'intenter des poursuites dans l'espoir de récupérer leur manque à gagner, a également été entérinée par le Tribunal, au grand désaccord des employés des retraités.

Selon la demande de permission d'appel, une centaine de plaintes des retraités ont été déposées à leur syndicat respectif.

Plus de détails à venir