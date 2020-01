Faire un budget pour déjouer l'endettement et la hausse du coût de la vie

Dans le temps des Fêtes, de nombreuses personnes s’endettent au point de devoir faire faillite, affirme l’intervenante en consommation pour le Centre de recherche en information et consommation de Port-Cartier, Marianne Lachance, au micro de l'émission Bonjour la Côte.

Selon elle, la première chose qu’il faut faire pour se sortir la tête de l’eau, c’est de faire un budget pour prioriser ses dépenses.

En haut de la liste, il faut mettre les dépenses pour les besoins essentiels comme le logement et la nourriture, suggère Marianne Lachance.

Il faut ensuite rembourser ses dettes, en priorisant celles empruntées avec un taux d’intérêt élevé. Marianne Lachance rappelle qu’il est important de payer au moins le solde minimum demandé et idéalement un peu plus.

On fait un tour de ce qui se passe réellement dans la vie et on fait un plan.

Marianne Lachance, intervenante en consommation pour le Centre de recherche en information et consommation de Port-Cartier