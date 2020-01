L'Océanic vainc les Cataractes 5-1

Cédric Paré a inscrit son 32e but. Il demeure parmi les meneurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), derrière son coéquipier Alexis Lafrenière, qui était absent.

Paré et Adam Raska ont amassé un but et une passe chacun, tandis que Nathan Ouellet a ajouté trois passes.

L'Océanic a mis fin à une série de cinq défaites, mardi soir, contre les Cataractes de Shawinigan. Photo : Océanic/IFTEN REDJAH

Les hommes de Serge Beausoleil se rendront à Québec jeudi pour affronter les Remparts au Centre Vidéotron.