1 mort et 3 blessés dans une fusillade au centre-ville d'Ottawa

Les policiers sont intervenus dans une résidence à la suite de coups de feu. Le SPOService de police d'Ottawa a ouvert une enquête et selon les premiers éléments, il s'agirait d'un geste ciblé.

Quand les officiers se sont rendus dans la résidence, ils ont trouvé quatre victimes de coups de feu. Un [individu] qui est décédé sur la scène, deux adultes qui ont été transportés dans un état sérieux à l'hôpital, un adolescent qui a été transporté à l'hôpital également , a expliqué l'inspecteur par intérim du SPO,Service de police d'Ottawa François Daoust.

L'inspecteur par intérim, François Daoust, en point presse sur les lieux de la fusillade. Photo : Radio-Canada / Jennifer Chevalier

Plus tôt dans la matinée, les ambulanciers paramédicaux avaient indiqué avoir transporté trois personnes au centre de traumatologie de l'Hôpital d'Ottawa avec de sérieuses blessures par balle.

Les agents recherchent le suspect, qui demeure au large, mais ce dernier n'est pas considéré comme un tireur actif.

Un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

On n'a pas de suspect en détention. On n'a pas de description de suspect en ce moment. On a des officiers qui font du porte-à-porte pour poser des questions et voir s'il y a eu des témoins de l'incident , a ajouté l'inspecteur Daoust.

Tout témoin de l'incident est d'ailleurs prié de communiquer avec le service policier.

La rue Gilmour est fermée entre les rues Bank et Lyon à la suite de la fusillade. Photo : Google Map

La rue Gilmour est fermée au public entre les rues Kent et Lyon, le temps de l'enquête.