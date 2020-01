Des usagers satisfaits du nouveau service d'autocar de Clarence-Rockland, malgré les tarifs

Quatre mois après la privatisation des transports en commun à Clarence-Rockland et malgré une hausse du tarif des abonnements, des usagers se disent satisfaits du nouveau service d'autocar pour se rendre au centre-ville d'Ottawa.

Depuis le 1er septembre, les services de CR Transpo ont été repris par la compagnie Leduc Bus Lines. Celle-ci offre deux itinéraires, soit la route 530 – qui relie Clarence Creek, Rockland et Ottawa – et la route 535 – qui relie St-Pascal-Baylon, Bourget, Hammond, Cheney et Ottawa.

Usagère depuis 10 ans des transports en commun, Geneviève Boudrias a essayé de prendre le train léger lorsqu'elle arrive à Ottawa. Mais en raison des multiples problèmes que connaît le train, elle a repris les autocars de Leduc Bus Lines.

C'est un beau service moderne [le train léger], mais il y a des réajustements [à faire]. Ça ne me tentait pas que les réajustements soient à mes dépens. Geneviève Boudrias, usagère

Avec les autocars Leduc Bus Lines, son trajet peut durer jusqu'à 60 minutes. Avec le train léger, elle doit compter jusqu'à 1 heure 30 de déplacement. À cela s'ajoute le fait qu'elle peut s’asseoir dans l'autocar et travailler.

Également usagère de Leduc Bus Lines, Mélanie Laroche a aussi essayé OC Transpo pendant un mois. Après ça j'ai arrêté. Justement, à cause de trop de transferts, le train, ça ne valait pas la peine , estime-t-elle. Il fallait que je fasse trois transferts avant de me rendre au bureau.

On espère toujours un peu monter l'achalandage dans les autobus, mais pour l'instant c'est un bon nombre. Jasmin Leduc, gérant Sécurité et conformité, Leduc Bus Lines

Le gérant Sécurité et conformité chez Leduc Bus Lines, Jasmin Leduc, confirme que des usagers ont eu recours au service en raison des ratés du train léger. Toutefois, le nombre de passagers est resté stable, selon lui.

Hausse du coût des abonnements

La privatisation a toutefois entraîné une hausse du tarif des abonnements. Les usagers doivent maintenant débourser 22 $ de plus par mois pour s'offrir les services de transports en commun pour un total de 270 $. À ce coût s'ajoute éventuellement le tarif mensuel d'OC Transpo de 199,50 $.

Ancienne membre du Comité consultatif du transport en commun de la Cité de Clarence-Rockland, Sylvie Laframboise était inquiète de cette augmentation. Mon inquiétude primaire, c'était définitivement le prix. J'ai commencé à prendre l'autobus, c'était 125 $ ou 120 $ , raconte-t-elle.

Le coût fait une différence, sauf que je trouve qu'il vaut la peine comparativement au stationnement ou à l'essence qu'on va prendre pour se rendre au bureau , commente pour sa part Mélanie Laroche.

Jasmin Leduc précise que cette augmentation s'explique par le fait que l'entreprise n'a plus de subventions municipales.

D'après les informations d'Antoine Trépanier