Le festival REGARD choisit Guillaume Lambert

Il succède à des artistes qui ont marqué l’événement dans le passé en jouant le même rôle officiel, comme Rémy Girard, Émile Proulx-Cloutier et Sarah-Jeanne Labrosse.

REGARD est un festival qui a été déterminant dans mon parcours artistique et je ne pourrais être plus fier, quelques années plus tard, d’en être le porte-parole.

Guillaume Lambert, nouveau porte-parole de REGARD