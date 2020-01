Trump sur le point de s'adresser aux Américains

Plusieurs médias américains, dont CNN et Fox News, affirment que le président et commandant en chef des armées prononcera un discours à la nation, sans donner plus de précisions.

Dans un tweet publié mardi soir, M. Trump avait aussi indiqué qu'il ferait une déclaration en matinée. Il était cependant demeuré avare de détails sur l'attaque visant l'armée américaine.

Tout va bien. [...] L'évaluation des victimes et des dommages est en cours , s'est-il contenté d'indiquer en fin de soirée, avant de vanter l'armée américaine, de loin la plus puissante et la mieux équipée du monde .

Selon le Pentagone, plus d'une douzaine de missiles balistiques [...] tirés depuis l'Iran se sont abattus mardi soir sur les bases d'Al-Assad et d'Erbil, qui abritent plusieurs centaines de militaires.

Les bases américaines d'Aïn al-Assad et d'Erbil, en Irak, ont été visées par l'Iran. Photo : Radio-Canada

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a lui-même confirmé sur Twitter que l'Iran a lancé cette attaque en riposte au raid américain qui a notamment permis d'éliminer le général Qassem Soleimani.

L'Iran a lancé et terminé des mesures d'autodéfense proportionnées en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies en ciblant la base d'où l'attaque lâche contre nos citoyens et nos dirigeants a été lancée. Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères

L'attaque de la République islamique a d'ailleurs été lancée au terme de l'inhumation de l'ex-patron des Forces Qods, l'unité d'élire des Corps des Gardiens de la révolution islamique, mardi, à Kerman.

Les processions funéraires qui ont précédé l'enterrement ont attiré des centaines de milliers, voire des millions, d'Iraniens dans les rues de plusieurs villes du pays.

Téhéran avait promis de se venger dans les heures suivant l'élimination du général Soleimani, et cet engagement a trouvé un fort écho auprès de la population.