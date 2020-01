D’ancien député fédéral à directeur général d’un chantier maritime

Après sa défaite aux dernières élections fédérales, l’ancien politicien dit avoir eu quelques propositions notamment dans la fonction publique à Ottawa et pour l’entreprise matanaise. Après avoir discuté de ces offres avec sa femme et ses quatre enfants, il dit avoir fait le choix de rester en région pour la qualité de vie.

Rémi Massé assurera la gestion et l’administration de l’usine de Matane. Il travaillera au développement des affaires des autres usines du Groupe Méridien Maritime en Nouvelle-Écosse, à Loungueil et Portneuf.

L’ancien député libéral espère que son expérience en politique servira à son nouvel employeur. Tous les liens qui ont été développés au cours de la ma carrière professionnelle ont toujours été importants alors ça nous donne un bon coup de main.

J’ai encore de bons amis. Évidemment, mon rôle est d’assurer le développement de cette organisation-là et il y a des programmes gouvernementaux qui existent alors je suis là pour partager mon expertise, mon expérience. Rémi Massé, ancien député fédéral

Rémi Massé a été député libéral dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia durant quatre ans. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Rémi Massé dit avoir vécu une expérience politique enrichissante, mais pour l’instant il ne croit pas qu’il tentera à nouveau sa chance aux prochaines élections fédérales.

La population s’est exprimée clairement et nous a dit : “on souhaite passer à autre chose” Je fais la même chose, je passe à autre chose. J’ai adoré la politique. Je vais me tenir toujours proche de la politique, évidemment, parce que j’ai de bons amis qui sont là. Un retour en politique, on ne ferme jamais complètement la porte, mais à court et moyen terme, mon avenir est ici.

L’ancien député libéral a été chargé de cours en Saskatchewan pendant deux ans. Il a travaillé pour Travaux publics et Services gouvernementaux à Ottawa et Matane durant 17 ans. Il a aussi été directeur du Cégep de Matane pendant un an et demi.