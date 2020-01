Jour de tempête en Atlantique : plusieurs écoles sont fermées

Au Nouveau-Brunswick, les écoles du District scolaire francophone Sud sont fermées aux endroits suivants: Bouctouche, Cap-Pelé, Cocagne, Dieppe, Grand-Barachois, Grande-Digue, Memramcook, Moncton, Notre-Dame, Saint-Antoine, Sainte-Anne-de-Kent, Sainte-Marie-de-Kent et Shediac. Toutes les écoles du District scolaire anglophone est sont aussi fermées.

En Nouvelle-Écosse, toutes les écoles francophones sont fermées, annonce le Conseil scolaire acadien provincial. C'est aussi le cas du campus d'Halifax de l'Université Saint-Anne. De nombreuses écoles anglophones sont aussi fermées.

Toutes les écoles francophones de l'Île-du-Prince-Édouard sont également fermées, indique la Commission scolaire de langue française, comme toutes les écoles anglophones de la province.

À lire aussi : Mauvais temps : des conseils pour une conduite sécuritaire

Transports perturbés

Plusieurs vols sont annulés ou en retard à l'aéroport d'Halifax. C'est aussi le cas de certains vols dans les aéroports du Grand Moncton, de Charlottetown, et de Saint-Jean à Terre-Neuve, mercredi matin.

La société Marine atlantique indique que ses traversiers en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve ne prendront pas la mer mercredi midi. Les traversées ne reprendront leur cours normal mercredi soir que si les conditions météorologiques le permettent.

Les prévisions météorologiques

La tempête va particulièrement toucher la Nouvelle-Écosse, l’est de l’Île-du-Prince-Édouard, puis Terre-Neuve, selon Environnement Canada. Les régions du sud du Nouveau-Brunswick ne recevraient pour leur part qu’une dizaine de cm de neige.

En Nouvelle-Écosse toutefois, Environnement Canada prévoit de 20 à 35 cm de neige sur les régions du centre et de l’est. La neige tombera de la matinée jusque durant la nuit. Des vents pouvant atteindre de 50 à 70 km/h risquent de créer de la poudrerie.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les régions du centre et de l’est risquent de recevoir près de 15 cm de neige. Les vents pourraient aussi créer de la poudrerie dans la province, estime Environnement Canada.

À Terre-Neuve, la tempête devraient déverser de 15 à 30 cm de neige sur les régions de Port aux Basques à Gros-Morne et sur celles du centre et du nord-est à compter de l’après-midi, indique Environnement Canada. Des vents de plus de 80 km/h sont prévus pour presque toutes les régions jusqu’à jeudi.