Raffinerie Co-op à Regina : le ton va continuer de monter, prévient le syndicat

Le syndicat Unifor, qui représente les employés en lock-out de la raffinerie, a tenu un rassemblement mardi, l’occasion d’envoyer un message clair à la partie patronale : ils sont prêts à poursuivre les moyens de pression aussi longtemps qu’il le faut pour faire valoir leurs droits.

Unifor prévoit organiser un rassemblement national auquel seront conviés 300 000 membres afin qu’ils prêtent main-forte aux employés sur les lignes de piquetage et pour que la pression augmente sur la direction de la raffinerie.

Scott Doherty, le négociateur en chef et adjoint du président national d'Unifor, affirme que la pression sur la partie patronale va augmenter.

Le négociateur en chef et adjoint du président national d’Unifor, Scott Doherty, n’a toutefois pas voulu dévoiler la stratégie du syndicat.

Je pense qu’on peut mettre plus de pression et vous le verrez. Je ne vais pas dire à tout le monde ce qu’on va faire pour intensifier les moyens de pression, mais on va s’assurer que le message passe.

Scott Doherty, négociateur en chef et adjoint du président national d'Unifor