La région de Calgary aura bientôt un nouveau circuit automobile

Depuis plus de quatre ans, l’entreprise Rocky Mountain Motorsports travaille sur ce projet à Carstairs, à 65 km au nord de Calgary.

Elle prévoit construire une piste de 3,5 km, un grand paddock, des garages, mais aussi une zone commerciale, sur le terrain de plus de 200 hectares qu’elle a acheté.

La piste fera 3,5 km. Une seconde phase du projet prévoit de porter sa longueur à 5 km. Photo : Radio-Canada / Émilie Vast

La piste, qui sera accessible aux voitures et aux motos, a été dessinée par Hermann Tilke, pilote allemand, créateur de nombreux circuits à travers le monde dont celui de Yas Marina, qui accueille le Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dabi.

Des pointes à 250 km/h

En plus de sa longueur de 3,5 km, le circuit compte 16 virages et un certain nombre de montées et de descentes dues au terrain vallonné, ce qui en fait un circuit intéressant et stimulant , explique le président-directeur général de Rocky Mountain Motorsports, Dominic Young.

À cela s’ajoutent deux virages en épingle à cheveux et deux lignes droites qui permettront d’atteindre 250 km/h.

Le tracé de la piste a été imaginé par Hermann Tilke, pilote allemand et créateur de nombreux circuits dans le monde. Photo : Radio-Canada / Émilie Vast

Une seconde phase, mais qui ne devrait pas voir le jour avant plusieurs années, prévoit de rallonger la piste de 1,5 km.

Dominic Young est convaincu qu’il y a un énorme intérêt dans la région pour un tel équipement après la fermeture du circuit Race City Speedway en 2011.

La moitié du temps, la piste sera réservée à nos membres. Le reste du temps, elle sera offerte à la location , explique-t-il. Il espère attirer les écoles de conduite, les clubs automobiles et les vendeurs ou entreprises qui voudraient tester des véhicules.

Le circuit permettra aussi d’éviter certaines courses de rue et ainsi de rendre les rues plus sûres pour tout le monde , espère M. Young.

Un investissement important

Propriétaire notamment d’une Dogde Viper et d’une Audi R8, Doug Haul a déjà pris son abonnement. Il a hâte de ne plus avoir à se rendre jusqu’à Edmonton ou jusqu'en Colombie-Britannique pour piloter ses bolides.

Les voitures de nos jours sont tellement rapides qu'on ne peut pas les pousser au maximum de leur capacité sur la route. Le seul endroit où on peut le faire, c’est sur une piste comme celle-ci. Quand on conduit sur un circuit, ce qu'on recherche, ce sont les plus belles routes de campagne du monde, mais sans tous les dangers. C’est exactement ce que l’on va avoir ici, explique-t-il.

Doug Hall raconte que de nombreux passionnés de vitesse attendent avec impatience l'ouverture de ce nouveau circuit. Photo : Radio-Canada / Émilie Vast

Pour devenir membre et avoir accès à différents avantages, il faut compter entre 37 500 et 52 000 $ pour l’instant. Les tarifs devraient augmenter une fois le circuit ouvert, sans oublier les cotisations annuelles qui s’élèveront à plusieurs milliers de dollars. Un abonnement privilégié est aussi offert à ceux qui seraient prêts à investir 225 000 $ minimum dans l'entreprise.

Le budget global de ce projet s’élève à 25 millions de dollars (sans compter la phase 2 et le prolongement de la piste). Il est entièrement financé par des investissements privés.

Après avoir obtenu l’approbation d’utilisation du terrain en 2017 et le permis de développement en mai dernier, Rocky Mountain Motorsports espère pouvoir commencer les travaux au printemps, dès que la météo le permettra .

L’entreprise s’est fixé comme objectif que le circuit soit prêt à la fin du mois d'août 2020.