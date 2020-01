L'attaque de bases irakiennes laisse-t-elle présager un affrontement États-Unis–Iran?

Selon le Pentagone, plus d'une dizaine de roquettes se sont abattues sur les bases aériennes d'Aïn al-Assad et d'Erbil.

En entrevue à l'émission 24/60 sur ICI RDI, le président de l'Observatoire sur les États-Unis de l'UQAM, Charles-Philippe David, a avoué avoir été surpris par la rapidité de la riposte iranienne. Elle est plus rapide et plus directe que ce que nous aurions pu anticiper. On voulait anticiper avec de l'espoir que la riposte allait être plus tardive , a-t-il indiqué.

Dans un message publié sur Twitter en soirée mercredi, le président américain Donald Trump a indiqué qu'il allait faire une déclaration officielle mercredi matin. Il a précisé que le bilan et l'évaluation des dommages était en cours.

Autant les Forces armées canadiennes que l'armée irakienne ont affirmé n'avoir compté aucune victime dans leurs rangs à la suite de l'attaque iranienne.

Jusqu'à présent tout va bien (so far, so good)! Nous avons l'armée la plus puissante et la mieux équipée du monde, et de loin! a écrit M. Trump.

Le département américain de la Défense a annoncé mardi soir qu'il faisait une évaluation préliminaire des dégâts et qu'il évaluait sa réponse à l'attaque.

Ça m'étonnerait que Donald Trump annonce des choses anodines , s'est avancé Charles-Philippe David.

« On redoutait depuis le début de sa présidence que viendrait un tel moment où ce président qui n'est pas vraiment en contrôle de sa politique étrangère, voire en contrôle de lui-même, puisse pour une fois écouter ses conseillers quand ils vont lui dire "vous savez, il y aura des représailles, mais annoncez-les de manière à rassurer tout le monde", de sorte que vous n'enclencherez pas une autre escalade », a expliqué le président de l'Observatoire sur les États-Unis de l'UQAM.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a affirmé sur Twitter que son pays ne voulait pas « l'escalade ou la guerre », mais qu'il se défendrait « contre toute agression ». L'Iran a lancé et terminé des mesures d'autodéfense proportionnées en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies en ciblant la base d'où l'attaque lâche contre nos citoyens et nos dirigeants a été lancée , a-t-il déclaré.

Pour le spécialiste des groupes chiites armés Phillip Smyth toutefois, des missiles balistiques ouvertement lancés depuis l'Iran sur des cibles américaines marquent une nouvelle phase .

Signe que de nouvelles violences sont toujours redoutées, l'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) a interdit aux avions civils américains le survol de l'Irak, de l'Iran et du Golfe.

Les cours du pétrole s'envolaient de plus de 4,5 % mercredi matin dans les échanges en Asie.

Les Gardiens de la révolution iraniens, l'armée idéologique de la République islamique, ont conseillé à Washington de rappeler ses troupes déployées dans la région afin d'éviter de nouvelles pertes , menaçant Israël et des gouvernements alliés des États-Unis, en premier lieu les États du Golfe, pris entre l'Iran et l'Irak.

Les militaires canadiens sont « sains et saufs »

Le chef de l’état-major de la Défense canadienne Jonathan Vance a soutenu mardi soir que tous les membres des Forces armées canadiennes (FAC) déployés étaient « sains et saufs » à la suite de l’attaque de missiles en Irak. Il a ajouté : nous demeurons vigilants .

Le ministre canadien de la Défense nationale, Harjit Sajjan a déclaré qu'il était heureux de savoir que tout le personnel des FACForces armées canadiennes est en sécurité. Nous continuons à surveiller la situation de près et à prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel civil et militaire , a ajouté le ministre.

L’une des bases aériennes visées par des tirs de l’Iran mercredi matin en Irak est un ancien centre des opérations canadiennes dans la lutte contre le groupe État armé islamique (EI). La base d’Erbil, dans le nord-est du pays, était le principal poste de commande pour les troupes canadiennes envoyées pour combattre les djihadistes de l’EI en Irak.

Le premier ministre Justin Trudeau a été informé des attaques et il suit la situation de près, a indiqué un porte-parole.

Après les missiles, la rhétorique

Les Gardiens de la révolution iraniens, une division de l'armée iranienne, ont lancé un avertissement aux pays alliés des États-Unis, nommément Israël : en cas d'attaque, ils riposteront.

Nous conseillons au peuple américain de rappeler les troupes américaines [déployées dans la] région afin d'éviter de nouvelles pertes et de ne pas permettre que la vie de ses soldats soit davantage menacée par la haine toujours croissante du régime [américain]. Communiqué des Gardiens de la révolution

Le chef d’État-major de l’armée iranienne a déclaré qu’ il est temps que Washington adopte un comportement différent avec l’Iran .

Les Gardiens de la révolution ont indiqué mercredi qu’ils répertorient 100 cibles américaines ainsi que de leurs alliés dans la région. Nous frapperons ces cibles en cas d’attaques américaines .

La télévision publique iranienne avance que les attaques contre des cibles américaines en Irak ont fait 80 morts et qu'aucun des missiles lancés n'a été intercepté.

Les bases aériennes d'Aïn al-Assad et d'Erbil, en Irak, ont été visées par des attaques menées depuis l'Iran. Photo : Radio-Canada

Une tension croissante

Une quinzaine d'attaques à la roquette ont déjà visé des soldats et des diplomates américains en Irak depuis la fin octobre. Aucune n'a été revendiquée, mais Washington en a attribué plusieurs aux factions irakiennes pro-Iran.

Les Américains avaient riposté en bombardant des bases des milices chiites.

Cette attaque intervient un peu plus de 24 heures après un cafouillage des États-Unis, le Pentagone ayant démenti une information selon laquelle leur commandement militaire avait ordonné à ses troupes de se retirer du pays conformément à un appel du Parlement.

Plusieurs États membres de la coalition ont déjà retiré des soldats, par crainte de nouvelles attaques à la roquette, dont une quinzaine ont déjà visé des bases où sont postés les militaires de la coalition depuis fin octobre.

Les Forces armées canadiennes entendent pour leur part déplacer une partie de leurs effectifs de l'Irak vers le Koweït.