Des citoyens de Sainte-Gertrude se sentent délaissés par Bécancour

Le Parc régional de la rivière Gentilly, qui est situé tout près de Sainte-Gertrude, attire des milliers de visiteurs chaque année, mais les résidents du secteur n’en profitent pas. L’entrée est située à Sainte-Marie-de-Blandford.

Les 25 000 touristes qu'il y a eu dans le parc l'été dernier, ils sont passés ailleurs que dans notre secteur, ce qui fait que l'épicerie et les commerces environnants n'ont pas eu de retombées de ça , explique le résident de Bécancour Mario L’Achevêque.

Selon eux, un accès au parc pourrait contribuer à relancer l'économie de Sainte-Gertrude.

À mon avis, on a menti aux gens, on a carrément isolé Sainte-Gertrude. C'est comme si on ne faisait plus partie de la Ville de Bécancour.

Gareth Dontigny, résident de Bécancour