Orignaux : les Anichinabés dénoncent la position de Québec

Le Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg dénonce la position de Québec concernant la protection des orignaux de la réserve faunique La Vérendrye et réitère se demande de moratoire.

Selon le conseil, qui représente sept communautés algonquines du Québec et de l’Ontario, le gouvernement du Québec refuse d’imposer un moratoire sur la chasse à l’orignal en 2020 dans la réserve faunique La Vérendrye.

Le conseil a fait savoir par voie de communiqué, mardi, qu’une haute fonctionnaire du ministère de la Faune aurait officialisé le refus de Québec de répondre favorablement à la requête des chefs.

Rappelons que les communautés anichinabées ont manifesté à la fin de l’été dernier et érigé des campements dans des endroits jugés stratégiques dans la réserve faunique pour sensibiliser les chasseurs à la situation des orignaux qu’elles jugent préoccupante.

À notre avis, c’est une décision qui est prise à la légère puis qui est irresponsable. Lucien Wabanonik

Selon leurs observations effectuées sur le territoire, les orignaux seraient présents en moins grand nombre et l’état de santé d’un nombre croissant de bêtes serait préoccupant. La demande de moratoire se veut une mesure préventive.

Dans le cas de l’orignal, on a décidé de prendre un peu plus d’avance, parce qu’on ne veut pas arriver à la dernière minute puis dire qu’il y a un problème. On s’y prend un peu d’avance pour éviter la situation comme le caribou [moins de 15 bêtes actuellement] , explique le porte-parole francophone du conseil, Lucien Wabanonik.

Le ministre Dufour critiqué

Les chefs déplorent d’être forcés de dialoguer avec des fonctionnaires du ministère, alors qu’ils préféreraient plutôt s’entretenir avec le ministre de la Faune, Pierre Dufour. Le ministre semble vouloir se départir de ses responsabilités. Il veut remettre cela à ses fonctionnaires. Ça démontre du non-respect quant à nous , fustige Lucien Wabanonik.

En plus d’un moratoire, le conseil réclame l’instauration d’un plan de gestion de l’orignal de la Nation algonquine. Le conseil assure cependant que malgré tout, il continuera de collaborer avec le ministère pour recueillir des données sur les populations d’orignal au début de l’année 2020.

Au moment de mettre en ligne cet article en fin de journée mardi, le ministère de la Faune ou le ministre n’avaient pas encore répondu favorablement à notre demande d’entrevue.