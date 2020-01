Une femme d'Ottawa veut sensibiliser aux dons de moelle osseuse

Souffrant de myélofibrose — une pathologie qui entraîne un envahissement de la moelle osseuse par du tissu fibreux, ce qui empêche la formation normale des éléments sanguins par la moelle osseuse —, la femme d'Ottawa a besoin d'urgence d'une greffe de moelle osseuse.

Ils m'ont dit à l'automne que j'avais une espérance de vie de trois à cinq ans si je n’ai pas de don de moelle osseuse , explique-t-elle, émue aux larmes.

Tout a commencé en 2005 pour Mme Veilleux, lorsqu’on lui a diagnostiqué une polycythémie, une maladie sanguine issue d’une mutation génétique, qui a évolué peu à peu en myélofibrose.

Au début, Mme Veilleux prenait seulement des médicaments pour stabiliser sa maladie. Puis en 2018, de fortes douleurs et de la fatigue ont détérioré son état de santé.

Cette infirmière de l’Hôpital Montfort a dû alors arrêter de travailler. Depuis janvier 2019, je ne travaille plus, c'était soudain. Ça a été brusque l’arrêt , raconte-t-elle.

Depuis qu’elle a appris que son seul traitement serait une greffe de moelle osseuse, Linda Veilleux mène un véritable combat pour sensibiliser la population à l'importance de ce type de don.

La moelle osseuse, souvent confondue avec la moelle épinière, est un tissu de consistance molle qui est présente dans l’ensemble du squelette humain. Elle produit les cellules souches qui sont derrière la fabrication des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes.

Pour bénéficier d’un don, il faut trouver un donneur compatible soit dans sa famille (ce qui représente 20 % de chances de compatibilité) ou soit chez une personne tierce (ce qui représente une chance sur un million). N’ayant pas de compatibilité avec des membres de sa famille, Mme Veilleux est toujours en attente d’un donneur compatible.

C’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, vraiment. C’est pour ça que je me dis que plus on sensibilise les gens, plus les gens sont conscients qu’ils peuvent faire un don.

Linda Veilleux, en attente d'une greffe de moelle osseuse