Une pièce de théâtre pour expliquer les millénariaux

L'institution s'est associée à une troupe de théâtre pour monter la pièce Tarte aux pommes, une oeuvre sur le monde de l'éducation vu par les millénariaux dans le but de mieux guider les enseignants.

On est allés rencontrer des millénariaux, une soixantaine d'étudiants ici au Cégep de Chicoutimi. On leur a posé des questions concernant leur institution, concernant la situation du milieu collégial, donc ç'a sorti toutes sortes de réponses. Ces réponses-là, on les a intégrées au texte, en ajoutant des blagues ici et là pour intéresser le spectateur, mais l'essence du texte de Tarte aux pommes, ce sont les réponses des étudiants qu'ils nous ont données sur leur Cégep.

Keven Girard, cofondateur du Théâtre du Mortier