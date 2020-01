Walter Learning, figure marquante du théâtre au Canada, s'est éteint à 81 ans

Walter Learning, une figure marquante du théâtre au Canada, qui avait notamment fondé la compagnie Theatre New Brunswick, est décédé dimanche à Fredericton.

Dans un communiqué, le directeur général du Playhouse de Fredericton, Tim Yerxa, écrit qu'en tant qu'écrivain, metteur en scène, acteur et fondateur de la seule compagnie théâtrale régionale à plein temps au Canada, Walter Learning avait eu un profond impact sur d'innombrables personnes, organisations et communautés, comme collègue, mentor et ami .

M. Learning a notamment été directeur artistique du théâtre Vancouver Playhouse, puis du Festival de Charlottetown. Il a aussi siégé au Conseil des arts du Canada.

Ces dernières années, il était diffuseur indépendant, écrivain, acteur et metteur en scène.

Walter Learning était devenu membre de l'Ordre du Nouveau-Brunswick en 2018 et de l'Ordre du Canada en 2019.