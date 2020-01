Les Aigles de Trois-Rivières dépassent leur objectif de sociofinancement

Cette campagne a été lancée au début du mois d’octobre dans le but de soutenir l’équipe qui a été sauvée de justesse grâce à l’implication d’investisseurs locaux.

La formation trifluvienne disait avoir besoin des partisans pour concrétiser certains projets en 2020, dont l’amélioration d’événements spéciaux, le paiement du transport des joueurs à l’étranger, l’augmentation de la visibilité de l’équipe et l’embellissement des infrastructures.

En échange de la contribution des donateurs, les Aigles offraient des avantages, soit la participation au lancer protocolaire, l’accès à des billets pour assister à un match ou des forfaits loges à un prix avantageux.

L’atteinte de l’objectif de la campagne de financement participatif survient 12 jours avant la fin de celle-ci.

Ce qu’on voulait, c’est prouver à la Ville que les gens tenaient aux Aigles, on l’a fait par la vente de billets et par ça. René Martin, directeur général des Aigles de Trois-Rivières

Les prochaines étapes

La campagne de financement était une autre étape du plan de relance de l’organisation des Aigles, qui consistait notamment à trouver des investisseurs locaux et un nouveau commanditaire pour le stade.

À partir de maintenant, les Aigles souhaitent mettre sur pied de nouvelles promotions dans le but d’attirer plus de gens aux matchs de l’équipe; le but de l’opération étant de créer une expérience pour les partisans et de les inciter à revenir plus d’une fois.

Sur le plan sportif, le gérant T.J. Stanton s’affaire à mettre sous contrat des joueurs pour la prochaine saison.

D’ailleurs, le calendrier 2020 de la Ligue Frontier, dans laquelle évolueront désormais les Aigles, pourrait possiblement aider les Oiseaux à attirer plus de gens lors des matchs, selon le directeur général.

Le premier match à domicile n’aura lieu que le 26 mai, soit environ dix jours plus tôt qu’à l’habitude. Le facteur météo pourrait ainsi se ranger du côté de l’organisation trifluvienne.

La saison des Aigles doit prendre son envol le 15 mai prochain.