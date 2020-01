Une manifestation pour « sauver l'Héritage 1 »

Le traversier qui relie Trois-Pistoles aux Escoumins a besoin de travaux avant de reprendre la mer. À l'instar de ceux de Trois-Pistoles il y a quelques semaines, les citoyens des Escoumins demandent à Québec d’investir pour maintenir la traverse entre ces deux municipalités.

Québec a d’abord refusé de fournir les 5 millions de dollars nécessaires à la restauration du navire, mais la Compagnie de navigation des Basques a soumis un rapport d’expertise qui conclut que l'Héritage 1 pourrait naviguer encore 40 ans.

À 13 h, les manifestants se sont regroupés devant l'église des Escoumins, avant d'aller marcher dans la ville. Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Certains manifestants sont venus de Longue-Rive et de Sacré-Cœur.

C'est toujours la même histoire. C'est des bureaucrates qui prennent les décisions à Québec devant leur ordi (sic) puis, ils ne considèrent pas ce passe ici. Léo Lavigueur, manifestant

Un bateau important pour le tourisme

Des manifestants pensent que la disparition de ce bateau pourrait avoir des impacts sur l’industrie touristique. Je travaille ici au Manoir l'été, puis les touristes qui viennent, ils traversent sur la rive sud pour aller voir les places de l'autre côté. Ça fait que je trouve que c'est vraiment vraiment important , soutient la manifestante Odette Bouchard.

Le manifestant Claude Deschênes est du même avis. On sait qu'à Sacré-Coeur, tous les gens qui viennent, qui visitent la côte, il y en a qui utilisent ce lien-là. Nous-mêmes, on monte des forfaits voyage et on dit aux gens comment venir sur la côte et comment utiliser ce lien-là à partir de la Gaspésie pour traverser , a-t-il déclaré.

La Compagnie de navigation des Basques attend une réponse

La Compagnie de navigation des Basques attend toujours de savoir si le gouvernement financera les travaux requis sur l’Heritage 1.

Après une rencontre avec des membres du cabinet du ministre des Transports à la mi-décembre, ceux qui opèrent la traverse croient toujours qu’ils peuvent obtenir une confirmation de financement. Ils espèrent même voir le navire mis en cale sèche au printemps.

Le président de la Compagnie de navigation des Basques, Martin Dufour, explique que le bateau devrait être sorti au début du mois d’avril.

On parle de 6 à 8 semaines de travaux, ce qui nous ferait débuter [la saison] vers la Saint-Jean-Baptiste ou peut-être un petit peu plus tard. Mais vu que c'est la basse saison, on n'aura pas beaucoup d'irritants , indique Martin Dufour.

La Compagnie de navigation des Basques espère une réponse favorable du ministère des Transports d’ici la fin du mois de janvier.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais