Voir l’énergie solaire à travers le regard des aînés autochtones

En plus de vouloir faire connaître cette nouvelle forme d’énergie, l’objectif du projet était également de tisser des liens entre les générations et de partager la philosophie autochtone autour de la nature et du soleil.

Selon l’aîné Ron Littlechild, produire de l’énergie solaire représente un investissement économique, mais également un retour aux traditions autochtones : nous avons utilisé le soleil au cours des derniers siècles pour nous garder au chaud. Maintenant, nous allons de nouveau l’utiliser pour générer de la chaleur pour les gens de la communauté et des environs.

C’est l’un des messages qu’il a partagé avec Elias Burnstick, 15 ans, qui est venu le visiter chez lui pour réaliser son court métrage. Ma partie préférée a été d’aller chez lui, de parler avec lui et d’en apprendre davantage sur lui , dit-il.

Discuter de l’énergie solaire revêt également un caractère important pour Ron Littlechild, qui considère le projet solaire de Sundancer comme une occasion d'affaires et un investissement pour la communauté. Cette source d’énergie nous profitera très, très longtemps, croit-il. Les jeunes vont en bénéficier, mais aussi les générations qui suivront.

La centrale solaire, Sundancer, s'étant sur six acres du territoire de la Première Nation Ermineskin. Photo : Radio-Canada / Josee St-Onge/CBC

Même son de cloche pour Sam Minde président de l'entreprise Neyaskweyahk Group of Companies Inc. qui est à l’origine du projet d’énergie solaire. Les jeunes voient le projet, posent des questions et veulent vraiment savoir comment cela fonctionne, rajoute-t-il. Et puis, nous pouvons également utiliser les connaissances de nos aînés et parler de la façon des relations avec le soleil qu’ont eu nos communautés.

Un projet pour la jeunesse

Le projet est une initiative de la société de production canadienne Reel Youth, qui enseigne les rudiments du cinéma aux jeunes souhaitant raconter des histoires de leur communauté.

Selon son directeur, Mark Vonesch, lorsque vous mettez un appareil photo dans les mains d'un jeune et que vous lui demandez d'interroger un aîné, cela lui donne le pouvoir de poser des questions qu'il ne poserait pas nécessairement.

Cela permet de rapporter des histoires qui sont importantes que les jeunes connaissent.

Les cinq films seront présentés à la communauté et partagés en ligne le mois prochain.

Avec les informations de Josée St-Onge