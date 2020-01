Permettre aux villes de choisir leurs immigrants : une idée bienvenue en Saskatchewan

Ce qui est vraiment important ici, c'est d'obtenir les travailleurs qualifiés dont nous avons besoin pour l'économie d'aujourd'hui et de demain , martèle John Hopkins, le président et directeur général de la Chambre de Commerce de Regina.

Selon lui, l’idée du gouvernement fédéral de donner une voix aux municipalités et aux chambres de commerce dans le choix des immigrants est très importante pour assurer l’avenir du Canada.

Il faut agir maintenant, avant que [le manque de main d’oeuvre] devient une crise. John Hopkins, président et directeur général de la Chambre de Commerce de Regina.

Le maire de Yorkton, une petite ville à l’est de la Saskatchewan, est lui aussi convaincu par le principe de ce nouveau programme. Pour Bob Maloney, impliquer les municipalités dans le processus assurera une immigration pertinente par rapport aux besoins des communautés.

Je pense qu'il est important d'être très ciblé et de s'assurer que lorsque les gens arrivent, ils ont de bons emplois. Bob Maloney, maire de Yorkton

André Chevrier possède plusieurs commerces à Gravelbourg, une communauté dans le sud de la Saskatchewan. Malgré de nombreuses démarches et une offre d'emploi comportant de multiples avantages, il lui a fallu plus d'un an pour finalement réussir à recruter un chef cuisinier pour son restaurant. Il a dû faire appel à une entreprise spécialisée en recrutement à l'étranger, qui a pris en charge les démarches administratives. Selon lui, cette situation est très courante dans les communautés rurales.

Cet entrepreneur pense que l'idée du gouvernement fédéral est fantastique , car elle aidera les communautés rurales à offrir des emplois de longue durée, et donc à rester dynamiques.

Une pratique de longue date, en Saskatchewan

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise tempère cependant. Pour Denis Simard, cela fait longtemps que la Saskatchewan consulte les entreprises pour connaître leurs besoins en matière d’immigration économique.

Depuis très longtemps c'est l'employeur qui mène un peu le bal, en immigration. Denis Simard, président de l’Assemblée communautaire fransaskoise

L’ACF et ses partenaires prennent part à ce processus, en essayant d’orienter le recrutement des entreprises en Saskatchewan vers des candidats francophones.

Denis Simard explique d’ailleurs que cette immigration économique, souvent suivie de regroupement familial, a permis d’arrêter le déclin du français en Saskatchewan. Selon lui, la légère augmentation de la présence française dans la province, démontrée par le recensement de 2016, résulte de cette démarche.

Le Programme des candidats municipaux a un objectif de faire entrer 5 000 personnes sur le territoire canadien. Tout comme John Hopkins, Denis Simard note que cela représente une petite goutte par rapport au nombre annuel d’immigrés économiques.

Retenir les immigrants : un défi

Les immigrants économiques qui viennent au Canada pour avoir un emploi ne font pas de distinction entre les villes et les municipalités rurales, selon Denis Simard.

Bob Maloney précise cependant qu’un emploi pertinent et bien rémunéré encourage les nouveaux arrivants à rester dans les petites communautés. Dans sa ville de Yorkton, la communauté philippine a été multipliée par trois en cinq ans, passant de 500 personnes à 1 500 personnes environ.

Pour lui, ce résultat est aussi dû à la bonne intégration des nouveaux arrivants, qui se lient à la communauté. Denis Simard le rejoint sur ce point : la qualité d’accueil, l’accès aux services et à l’éducation sont autant de facteurs qui donnent envie aux immigrants économiques de rester dans leur ville d’accueil. Il mentionne aussi l’importance de la présence de la famille, voire de la paroisse, dans le cas de personnes religieuses.