Vol à la résidence du maire de Callander quelques heures après sa mort

Lors d’un point de presse, la police a affirmé que l’entrée par effraction n’est pas liée au décès du maire. Les trois individus, âgés de 22 à 30 ans, auraient toutefois choisi la résidence d'Hector Lavigne ainsi que le moment du vol.

Plusieurs cartes de crédit et de nombreux objets ont été dérobés. La résidence aurait également été endommagée par les suspects.

Le fait que ces individus aient profité d'une situation tragique pour commettre un crime est particulièrement odieux. Scott Tod, chef de police de North Bay

Le maire de Callander, Hector Lavigne, est décédé lundi matin à l'âge de 62 ans.

Perquisition de stupéfiants

Les arrestations ont mené à la saisie des biens volés dans la demeure d'un des suspects.

Les policiers ont également trouvé plus de 60 000$ en stupéfiants et deux armes prohibées. De plus, ils ont procédé à la saisie d'un véhicule ayant potentiellement servi à la distribution de drogue.

Avec des informations de CBC