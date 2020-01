Une photo virale de 3 ratons laveurs inspire plus de 100 artistes

La photo a été aimée plus de 6000 fois par les utilisateurs. Mais plus étonnant, elle a inspiré plus de 100 personnes qui ont envoyé à Kevin Biskaborn leur propre version de la photo.

(naviguez vers la droite pour voir les reproductions de la photo par des artistes de partout au monde)

Le photographe dit avoir simplement été chanceux de croquer sur le vif les trois jeunes ratons alors que ceux-ci regardaient à l’extérieur au même moment.

Sur son compte Instagram, l'artiste dit prendre ses inspirations à Windsor et dans les plaines du complexe Ojibway, à l'ouest de la ville de Windsor, dans le Sud-Ouest de l'Ontario.

Kevin Biskaborn s'estime chanceux d’avoir vu sa photo reprise par des comptes Instagram qui se spécialisent dans la diffusion de photographie animalière comme @earthfocus.

Plusieurs artistes lui ont demandé la permission de reprendre son oeuvre et il a été surpris de voir que, partout à travers le monde, les gens s’intéressaient à ces ratons laveurs .