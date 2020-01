Le photographe acadien Maurice Henri et Haïti, 10 ans après le séisme

Le 12 janvier 2010, Haïti est frappée par un tremblement de terre d’une magnitude de 7. Deux ans plus tard, le photographe acadien Maurice Henri se rend sur place pour faire du travail humanitaire pour la première fois.

Lorsque le photographe se rend à Haïti en 2012, il atterrit à Port-Au-Prince. Ce qu’il observe de prime abord, c’est que deux ans sont passés depuis le séisme, mais plusieurs immeubles ne sont toujours pas reconstruits, et aucunement nettoyés. Quand les accompagnateurs locaux lui mentionnent que les corps des victimes sont toujours dans l’édifice, le photographe est profondément troublé.

Un immeuble en ruine à Haïti suite au séisme de 2010. Photo : Avec la gracieuseté de / Maurice Henri

C'est pour travailler dans le village de Port Salut que Maurice Henri se rend initialement dans ce pays des Caraïbes. Sa mission : faire du travail humanitaire avec des jeunes aux prises avec des problèmes, comme l’abus.

C’est à ce moment qu'il fait un partenariat avec un organisme de médecins de la Nouvelle-Zélande sur place, pour travailler avec des jeunes ayant perdu des membres lors du tremblement de terre.

Après la catastrophe naturelle de 2010, c’est plus de 500 000 individus qui ont perdu un bras ou une jambe.

S’en est donc suivi pour Maurice Henri un projet de photographie humanitaire, naissant de ces rencontres.

Une jeune fille haïtienne sous l'objectif du photographe Maurice Henri. Photo : Avec la gracieuseté de / Maurice Henri

Son projet photo était d'abord de travailler avec des jeunes, surtout des adolescentes de 14 à 16 ans. Elles me disaient qu’elles n'allaient jamais pouvoir être une mère ou se marier, car elles n’étaient plus belles , raconte-t-il. On a travaillé avec eux pour rebâtir leur confiance.

La photographie comme tentative de guérison

Le photographe a alors créé un programme Caméra pour guérir. Il s’est ensuite rendu plusieurs fois en Haïti, pour aider les enfants handicapés. Son but : redonner confiance aux jeunes, avec le pouvoir de la photographie.

Pour Maurice Henri, bâtir une relation de confiance avec ses sujets est au cœur de son processus de photographie. Il ne veut en aucun cas que les personnes photographiées se sentent exploitées. La photographie est plutôt pour lui une façon de créer un dialogue avec les jeunes, et de leur donner une voix.

L’appareil devient très puissant. ll devient le véhicule pour le dialogue. Maurice Henri, photographe

Le photographe Maurice Henri a pris ce cliché à Haiti. Photo : Avec la gracieuseté de / Maurice Henri

Le photographe explique que plusieurs jeunes se tournent vers le crime, l’alcool et la prostitution pour vivre, suite à leur traumatisme.

Maurice Henri tente d’utiliser la photographie pour que ces victimes du séisme voient la vie autrement, tout en percevant la beauté de leur propre corps malgré les cicatrices physiques et mentales.

Il note d’ailleurs l’importance de créer un environnement sécuritaire, sans jugements. Les jeunes prenaient aussi des photos de leurs environnements et se photographient mutuellement pour voir qu’avec l'appareil, ils peuvent avoir un dialogue , explique-t-il.

Le photographe Maurice Henri précise qu'il est important de créer un environnement sécuritaire et sans jugement lors des séances de photographie à Haiti. Photo : Avec la gracieuseté de / Maurice Henri

Pour la suite des choses

Haïti n’était pas la première expérience de travail humanitaire de Maurice Henri. Son premier voyage remonte en 2004, en Afrique, où il a vu des jeunes mourir de faim devant ses yeux. Cette expérience a changé drastiquement son travail de photographe.

Elle l’a aussi poussé à utiliser son art comme arme de changement, pour encourager le dialogue et contribuer à ce monde. Il a ensuite été dans plusieurs pays.

J’ai vu des gens qui ont subi des atrocités. Maurice Henri, photographe

Maurice Henri retourne aussi souvent en Haïti. En plus de ses missions en solo, il a organisé des voyages humanitaires de groupe dans les dernières années.

Je vois du progrès. Je n’ai jamais rencontré des gens aussi sympathiques , affirme-t-il. Il explique qu'au-delà des désastres naturels, il existe dans le pays une joie de vivre, une résilience et une force positive.

Le photographe Maurice Henri a pris ce cliché à Haiti. Photo : Avec la gracieuseté de / Maurice Henri

Le photographe retournera en Haïti bientôt, probablement seul. Il a très hâte. Il aimerait terminer la construction d’une école et aider plusieurs jeunes avec leur éducation. Il veut aussi aider pour la lutte contre l’abus fait envers les enfants.

Son plus grand souhait, c’est qu'Haïti retrouve enfin la paix, 10 ans après son tremblement de terre.

Avec les informations de Francis Pilon