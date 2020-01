Un appartement à 800 $ par mois au centre-ville de Toronto, c’est possible

C'est une âme unique , a déclaré le conseiller Mike Layton lors de la réunion du 2 décembre du conseil communautaire de Toronto et East York.

Cette âme unique est David Kendall, un romancier et journaliste du Toronto Sun.

Depuis 10 ans, il fait pression sur la Ville pour qu'elle fasse ce que de nombreux propriétaires tentent d’empêcher à tout prix : désigner ses cinq maisons de la rue Niagara comme sites patrimoniaux, un titre qui les met à l’abri de la démolition ou de rénovations majeures, à moins que les propriétaires n'obtiennent une permission spéciale du service du patrimoine de Toronto.

M. Kendall demande aussi des mensualités si basses à ses locataires comparativement aux normes du marché immobilier torontois qu'un autre conseiller municipal, Joe Cressy, l'a récemment qualifié de véritable perle .

Le conseiller Joe Cressy, qui représente le quartier 10 de Spadina-Fort York, décrit Kendall comme « un vrai bijou » en raison des loyers abordables qu'il demande, même s'il pourrait facilement exiger beaucoup plus. Photo : Radio-Canada / Mike Smee

David Kendall et son épouse Grecia Mayer Kendall ont été propriétaires pendant plus de 30 ans de cinq des maisons qui longent le côté sud de la rue Niagara, entre les rues Bathurst et Tecumseh. Elles ont été achetées en partie grâce aux recettes de son premier roman, Lazaro.

Des prix exceptionnels

En septembre, il a vendu une des maisons à la condition que l'acheteur poursuive la demande de désignation patrimoniale pour la propriété.

Les 15 maisons nouvellement désignées, dont les quatre de Kendall, ont été construites entre 1885 et 1886.

Si vous avez survécu 100 ans, vous êtes quelque chose de beau , a récemment déclaré David Kendall. Vous êtes enracinée.

Quant aux prix extrêmement bas de ses loyers, M. Kendall affirme qu'il est reconnaissant envers les anciens locataires qui l'ont aidé, sa femme et lui, à payer les hypothèques et qu’il s’agit d’une façon de rendre à son prochain.

Chacune de ses quatre maisons est divisée en deux appartements d'une chambre [l’équivalent de 3 et demi]. Les logements du haut se louent à 800 $ par mois, les logements du bas à 900 $.

David Kendall a acheté les maisons sur une période de cinq ans à partir de 1983. Depuis, les taux mensuels d'un logement n'ont augmenté que de 100 $, ce qui est beaucoup moins que les augmentations dans des logements comparables dans l'ouest du pays. Il dit avoir entendu parler récemment d'une maison semblable située à proximité et louée au prix de 4800 $ par mois.

Grecia et moi croyons en ce que l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a qualifié de capitalisme responsable : il faut gagner assez pour vivre, mais il ne faut pas viser le maximum, il ne faut pas viser la jugulaire. David Kendall

Et ses locataires semblent l'apprécier.

M. Kendall se souvient d'une locataire de longue date qui a déménagé il y a environ six ans. Elle avait alors économisé suffisamment pour se payer une maison et maintenant - lui a-t-elle écrit dans un récent courriel - elle et son nouveau mari louent le sous-sol de leur maison à un prix très bas.

Je me suis dit : “C'est le plus beau courriel que j'ai jamais reçu” , a-t-il dit. Et j'ai éclaté en sanglots.

Avec les informations de Mike Smee de CBC