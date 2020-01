La construction de la nouvelle église de Bas-Caraquet avance bien

La structure extérieure est montée et bien à la vue de tous les passants.

L' ancienne église de pierre a été détruite par un incendie, en juin 2018.

L'église en construction, vue d'un autre angle. Photo : Radio-Canada / René Landry

La coprésidente du comité de gestion de l'église Saint-Paul, Mirila Boucher, se dit encouragée.

Les gens en parlent , dit-elle. Ils voient que ça va de l'avant et qu'il va réellement y avoir une église. Monseigneur Jodoin est venu nous voir vers la deuxième semaine du mois de décembre et il nous a dit que les travaux étaient rendus où ils devaient être. Il nous a dit que c'était comme un accouchement, que ça prenait neuf mois et qu'il y avait deux mois de faits.

Des ouvriers à l'oeuvre. Photo : Radio-Canada / René Landry