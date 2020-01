Un deuxième gala de boxe en février à Rimouski

Le Colisée Financière Sun Life de Rimouski sera le théâtre d'un deuxième gala de boxe, le samedi 21 février. Des boxeurs de haut calibre comme David Lemieux, Simon Kean, Eril Bazinyan et Artem Oganesyan doivent prendre part à la compétition.

Le promoteur de l'événement et président d'Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, promet que les athlètes présents procureront de bons combats aux amateurs.

Une boxeuse de Témiscouata-sur-le-Lac, Leïla Beaudoin, sera aussi au rendez-vous.

Le boxeur David Lemieux se mesurera au Polonais Robert Talarek, lors du gala présenté en février à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le promoteur estime que 5000 spectacteurs assisteront à l'événement. Des amateurs de boxe de l'Est-du-Québec et de Montréal sont attendus.

Le boxeur David Lemieux dit se préparer pour l'occasion.

Je suis super excité. J'ai entendu beaucoup de belles choses par rapport aux fans de boxe et au gala qu'il y a eu ici. David Lemieux, boxeur

Le boxeur montréalais a notamment remporté un combat contre l'Ukrainien Max Bursak en décembre au Centre Bell.

Lors du gala de l'an dernier à Rimouski, la tête d'affiche de la soirée, Steven Butler, avait battu le Mexicain Jesus Antonio Gutierrez par K.O.

Avec les informations de Shanelle Guérin