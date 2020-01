Pour la première fois en 20 ans, le sentier de patinage de la rivière Rouge sera fermé

Les crues et la formation inégale de la glace cette année rendent les conditions de patinage impossible. C’est la première fois depuis la création du sentier de patinage, il y a 20 ans, que celui-ci sera fermé au public.

Cette année, la rivière a énormément gelé. Par la suite, le niveau de l'eau a baissé sous la glace, la faisant craquer et tomber. Résultat : il est impossible de patiner sur cette surface inégale.

À La Fourche, certains Winnipégois sont déçus de cette décision. Lucy Rust avait déménagé à Saint-Boniface justement parce que c’était à côté du sentier de patinage . Pour elle, cette fermeture est un déchirement . Natalia Lebidin a grandi à Winnipeg et vit maintenant en Ohio, aux États-Unis. Elle était revenue en hiver avec ses deux enfants en partie pour profiter de la rivière gelée.

J’étais triste d’entendre cela. Mes enfants étaient impatients de patiner [sur la rivière] et j’avais de bons souvenirs en train de faire cela dans ma jeunesse. Natalia Lebidin, Winnipégoise installée aux États-Unis

La vice-présidente des développements stratégiques de la corporation, Claire MacKay, comprend la déception des personnes , mais assure que pour des raisons de sécurité , il était impossible d’ouvrir ce sentier. La surface inégale de la glace aurait posé problème aux patineurs débutants selon elle.

La qualité de la glace n'est pas assez bonne pour accueillir des patineurs cette année. Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Le directeur des projets spéciaux de La Fourche, Dave Pancoe, confirme que cela n’aurait pas été sécuritaire pour les patineurs. Il craint aussi que cette première fermeture ait des répercussions sur le nombre des visiteurs du site.

Différentes conséquences

Pour compenser, La Fourche prévoit d’étendre son offre de patinage sur terre. Dix pistes supplémentaires sont actuellement en train d’être ouvertes, selon Claire MacKay. De nouveaux jeux de lumière et des programmes pourront également être mis en place. La Fourche devrait donner plus de détails sur son organisation en l’absence du sentier de patinage de la rivière Rouge plus tard dans la semaine.

Cette fermeture a aussi des conséquences sur des organismes winnipégois autres que La Fourche.

Le Festival du Voyageur, par exemple, avait pour habitude de proposer plusieurs activités sur la glace gelée de la rivière Rouge, comme un bar de glace.

Le directeur de la communication du Festival du Voyageur, Nicolas Audette, explique que cela a un impact minime sur l’organisation de l'événement. Il ne redoute pas une baisse d’affluence à cause de cette décision.

Cela a aussi un impact sur les Winnipégois qui auront un peu moins de choix d’activités extérieures. Mais les Winnipégois sont très créatifs et vont trouver d’autres manières de profiter pleinement de l’hiver. Nicolas Audette, directeur de la communication du Festival du Voyageur

L’aménagement de la rivière Rouge est très variable selon les années et les conditions climatiques. Depuis son existence, la longueur du sentier de patinage a fluctué entre un et dix kilomètres.

Avec les informations de l'émission Information Radio de CBC et celles de Patrick Foucault