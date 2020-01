Des artistes se mobilisent pour aider l’Australie

De Nicole Kidman à Celeste Barber, en passant par Céline Dion, plusieurs personnalités unissent leurs efforts financiers pour aider des organisations australiennes et encouragent la population à faire la même chose.

Habituée aux incendies, l’Australie vit depuis plusieurs mois une situation cauchemardesque sans précédent. Depuis septembre, 23 personnes ont péri dans les feux de forêt aggravés par des conditions météorologiques catastrophiques, des dizaines d'autres sont portées disparues, et une surface équivalant à deux fois celle de la Belgique a été dévorée par les flammes.

Une campagne de financement

L’humoriste et comédienne australienne Celeste Barber a lancé une campagne de financement sur Facebook dont le montant recueilli dépassait 35 millions de dollars canadiens (40 millions de dollars australiens) mardi après-midi. Plus d’un million de personnes ont fait un don. L’argent est destiné au fonds du NSW Rural Fire Service & Brigades, qui vient en aide aux personnes victimes de désastres naturels dans les régions rurales.

Céline Dion a lancé un appel aux dons pour diverses organisations officielles sur les réseaux sociaux. Les horribles incendies en Australie sont absolument dévastateurs. Ça me brise le cœur de voir toute la destruction qu’ils provoquent – la perte tragique de vies, de maisons et d’espèces sauvages. Mes pensées et mes prières accompagnent les habitants de la magnifique Australie. Si vous le pouvez, merci de faire un don à l'une des nombreuses organisations qui sont là pour aider.

L’actrice Nicole Kidman et la chanteuse P!nk ont fait un don de 500 000 dollars américains chacune pour aider les pompiers et les victimes des incendies.

L’animatrice Ellen DeGeneres a également encouragé les gens à faire des dons à diverses organisations, soulignant celles qu’elle les avait soutenues sans mentionner de montant.

La jeune chanteuse Selena Gomez a fait un don et a demandé aux gens qui pouvaient le faire de l’imiter.

La comédienne Phoebe Waller-Bridge ,qui a gagné un Golden Globe pour Fleabag, a affirmé dimanche qu’elle vendrait aux enchères l’ensemble Ralph & Russo qu’elle portait durant la soirée et donnerait l’argent recueilli pour aider les victimes des incendies.

L’acteur australien Chris Hemsworth qui a interprété Thor a donné 1 million de dollars.

Le message de Russell Crowe

Dimanche soir, Russell Crowe était absent de la soirée des Golden Globes à Los Angeles. Il se trouvait plutôt dans son pays en Australie, dans la région de la Nouvelle-Galles du Sud où il protégeait sa famille et sa maison des incendies dévastateurs. Lorsqu’il a gagné un prix, l'une des présentatrices, la comédienne Jennifer Aniston, a lu un message qu’il avait envoyé.

Ne vous trompez pas, la tragédie qui se déroule actuellement en Australie est liée au changement climatique. Nous devons agir en nous basant sur la science, transférer notre main-d’œuvre sur les énergies renouvelables et respecter notre planète comme l’endroit unique et formidable qu’elle est. Le message de Russell Crowe

L’acteur a partagé des informations sur les incendies en Australie sur son compte Instagram depuis septembre dernier. En novembre dernier, il avait aussi fait un don de 105 000 dollars australiens pour aider les pompiers.