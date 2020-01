Ludivine Reding revient sur le coup de théâtre de la saison 2 de Fugueuse

La série Fugueuse avait été écrite pour une saison seulement. Mais rapidement, l’équipe a voulu élargir ses horizons et poursuivre l’exploration du sombre univers de l’exploitation sexuelle. Et dans cette deuxième saison, on quitte l’univers de la banlieue pour celui, rude, du centre-ville de Montréal.

Alerte divulgâcheur – Si vous n’avez pas vu le premier épisode de Fugueuse 2, et que vous souhaitez garder la surprise, ne lisez pas la suite de cet article.

Depuis quelques semaines, les informations qui filtraient sur la nouvelle saison semblaient indiquer que Fanny avait rechuté et vivait désormais dans la rue. Coup de théâtre : lors de la diffusion du premier épisode de la deuxième saison de Fugueuse, lundi soir, on a appris que Fanny n’était pas en situation d’itinérance, mais bien une agente double chargée de faire la lumière sur une série de meurtres et de disparitions inquiétantes de personnes en situation d’itinérance.

Dans la deuxième saison de «Fugueuse», Fanny semble désormais vivre dans la rue. Photo : TVA

Ludivine Reding, qui interprète le rôle de Fanny, a dit en entrevue à Pénélope qu’elle avait eu de la difficulté à garder le secret aussi longtemps. Il y avait tellement de gens fâchés qu’elle tombe, et je me disais “Mais là, vous ne savez pas ce qui s’en vient!” Ce n’était pas facile de parler de la série en entrevue. Là, c’est un soulagement de pouvoir enfin en parler.

Une infiltration réaliste?

Dans cet univers fictif, quatre ans se sont déroulés entre la fin de la première saison et le début de la deuxième. Quelques personnes sur les réseaux sociaux ont émis des doutes quant à la plausibilité que Fanny, fraîchement sortie de l’école de police, soit affectée à une enquête aussi importante.

La comédienne Ludivine Reding explique que l’équipe y a réfléchi. En quatre ans, Fanny a eu le temps de terminer ses études. Il est vrai qu’elle serait un peu verte pour une aussi grosse opération d’infiltration, mais elle juge que les circonstances justifient ce choix.

Fanny, interprétée par Ludivine Reding Photo : Facebook / TVA Nouvelles

Dans une optique où c’est une enquête qui n’avance pas, qu’ils ont besoin de monde sur le terrain, qui de mieux à envoyer que quelqu’un qui a l’air jeune, qui “fit” un peu dans cet univers et qui connaît ce monde-là? Le lieutenant Primeau – qui est interprétée par Marie-France Lambert – connaît l’histoire de Fanny. C’est pour ça qu’ils ont eu confiance en elle.

La fragilité de Fanny

Malgré tout, sous sa carapace, Fanny demeure fragile. La deuxième saison sera l’occasion de revisiter les blessures du personnage principal, marqué par ses traumatismes ainsi que par la mort de son amie Ariane, qui avait elle aussi été entraînée dans les filets de l’exploitation sexuelle.

Tu ne peux pas vouloir sauver les autres si tu n’es même pas capable de t’aider toi-même. Quand tu enlèves cette carapace, Fanny elle a une blessure qui est ouverte. Il faut la cicatriser. Il faut qu’elle apprenne à vivre avec ça , estime Ludivine Reding.

Ce serait vraiment un conte de fées que de dire que Fanny, après quatre ans, elle s’en serait totalement sortie. [...] Elle s’en veut à mort du décès d’Ariane, elle se dit que c’est de sa faute. J’ai l’impression que le fait de vouloir être policière, d’avoir étudié là-dedans, c’est comme une échappatoire pour elle. C’est de se dire “Je n’ai pas réussi à la sauver, elle, mais peut-être qu’en faisant ça, je vais réussir à en sauver d’autres. Ludivine Reding, comédienne

L’univers de l’exploitation sexuelle

On aurait pu centrer la deuxième saison de Fugueuse sur une histoire semblable à celle de Fanny, mais qui touche une autre jeune fille. On a plutôt choisi de changer d’univers. La comédienne explique que l’équipe a voulu ratisser plus large, en abordant les réalités des communautés autochtones au centre-ville de Montréal, ou encore la prostitution homosexuelle.

C’est rough la prostitution homosexuelle. C’est autant dur que pour les femmes. C’est vraiment important de le montrer. Et je pense que c’est pour ça que l’auteure a pris cet angle-là.

La faune du centre-ville de Montréal, c’est plein de jeunes qui viennent de partout, de milieux différents. Tu vois toute la diversité du monde. [...] Il y en a plein qui ne se sentent pas à leur place, parce qu’on ne leur a pas donné la chance d’être les personnes qu’elles ont le goût de devenir. C’est là qu’elles se prennent dans les griffes de la dépendance, des mauvaises personnes. Tu es vulnérable à un moment, et la personne voit ça et l’utilise. Ludivine Reding

Faire œuvre utile

La comédienne s’est dite très touchée par la pluie de témoignages reçus depuis la diffusion des premiers épisodes de Fugueuse, y compris ceux de jeunes de la rue.

Des parents m’ont dit que leur fille s’en était sortie grâce à la série, des femmes m’ont dit que grâce à ça elles sont allées témoigner. C’est vaste. Il y a tellement de côtés positifs qui sont sortis de la première saison.

La deuxième saison de Fugueuse se déroule en dix épisodes, diffusés le lundi soir à 21 h sur les ondes de TVA.