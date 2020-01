La direction de Vidéotron visite les installations de CableAmos

Le président de Québecor, Pierre Karl Péladeau, et le président de Vidéotron, Jean-François Pruneau, étaient de passage à Amos mardi matin pour rencontrer les dirigeants et employés de Télédistribution Amos. Ils en ont profité pour faire le point sur la transaction qui fera passer la compagnie amossoise dans le giron de Vidéotron au cours des prochaines semaines, une fois les autorisations fédérales obtenues.

Pour Vidéotron, l'achat de CableAmos est un premier pas vers une implantation complète des services de l'entreprise à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue. Tout en assurant la sécurité des emplois actuels et de nouveaux investissements, le président de Vidéotron, Jean-François Pruneau, promet des impacts réels sur la facture des consommateurs de la région.

Cette transaction-là s'inscrit dans notre plan de s'installer en Abitibi, d’offrir de meilleurs services, la meilleure technologie et les meilleurs prix aux gens de l'Abitibi, qui dans certains cas ont souffert du manque de concurrence. On va leur offrir le meilleur à moindre coût , explique-t-il.

Entreprise familiale

Pierre Karl Péladeau a tenu à rendre hommage à la famille Dufresne, qui a porté le flambeau de Télédistribution Amos depuis 1957. On sait comment l'investissement familial à l'intérieur d'une entreprise est important et c'était important pour nous de le saluer, de saluer le travail effectué par la famille Dufresne avec les employés et en même temps de les rassurer sur l'avenir et de répondre à leurs questions , souligne-t-il.

Pour les dirigeants de CableAmos, la vente représente une décision d'affaires logique, tournée vers l'avenir. Il fallait penser à une transition, explique le président, Michel Tanguay. Avec tout ce qui s’en vient à l'avenir au niveau technologique et l'âge des actionnaires, il fallait penser à l'avenir. C'était tout à fait normal à ce temps-ci de faire une transaction. Vidéotron est notre fournisseur principal depuis quelques années, c’était une suite normale. C'était aussi important de trouver une relève avec la même mentalité que nous, au niveau du service à la clientèle, notamment.

Selon le vice-président Pierre Dufresne, le choix de vendre était déchirant, mais nécessaire. C'est une page d'histoire qui se tourne, mais il faut la tourner un jour. Ça sera une bonne transition pour nos emplois et pour l'économie d’Amos. On sait que les gens attendaient la venue de cette compagnie.

Pierre Karl Péladeau, président de Québecor, et Jean-François Pruneau, président de Vidéotron, dans les locaux de Télédistribution Amos Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Décision du CRTC

Avec l'achat de CableAmos, les services de Vidéotron seront disponibles dans la MRC Abitibi, mais aussi dans les secteurs de Senneterre et Lebel-sur-Quévillon, notamment. La prochaine étape pour Vidéotron sera maintenant de poursuivre ses négociations avec Cablevision, afin d'avoir accès à son réseau partout dans la région.

Avec la récente décision du CRTC obligeant Cablevision à offrir l'accès à son réseau à son concurrent, les choses pourraient se régler rapidement, souhaite Jean-François Pruneau. La prochaine étape est de négocier une entente commerciale pour offrir nos services. Nous sommes déjà prêts à aller à la table avec Cablevision et Bell. J'ai de grands espoirs que ça va bien se dérouler , souligne-t-il.