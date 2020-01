Un Toronto futuriste va faire son apparition dans un jeu vidéo

Overwatch 2, un jeu de tir à la première personne, met en scène des équipes de joueurs avec des personnages aux habiletés différentes qui s’affrontent dans une arène.

Blizzard lance aussi son premier personnage canadien, appelée Sojourn, qui vit à Toronto.

La présence de Toronto dans « Overwatch 2» s'accompagne de l'arrivée de Sojourn, le premier personnage canadien. Photo : Activision Blizzard

L’arène de bataille de Toronto inclut des lieux iconiques de la ville, comme la place Nathan Phillips, la Tour CN, l’hôtel de ville, le Centre Rogers et le métro de Toronto.

On peut voir un taxi futuriste et une vue de la Tour CN dans le ciel d'un Toronto de demain. Photo : Activision Blizzard

Dans les rues de Toronto, les joueurs peuvent aussi tomber nez à nez avec une version futuriste des vieux tramways de la ville, des taxis Beck flottants et une statue aux couleurs des Maple Leafs de Toronto.

Les vieux tramways de Toronto sont aussi présentés en mode futuriste. Photo : Activision Blizzard

D'autres de villes seront représentées dans le jeu

Pour Arnold Tsang, directeur artistique adjoint pour Blizzard, un des objectifs d’Overwatch est de représenter la diversité, notamment celle des gens qui jouent au jeu.

Les joueurs devront protéger un robot alors qu'il pousse une charge dans les rues de Toronto. Photo : Radio-Canada

Overwatch 2 inclura d’autres villes dans ses cartes de combat, comme Londres et Paris, en plus de Toronto. Selon Arnold Tsang, l’équipe artistique d’Overwatch avait comme mandat de trouver les lieux les plus marquants dans ces villes afin de les intégrer au projet.

Le centre-ville de Toronto était tout désigné pour bien représenter la ville, selon lui, notamment en raison des lieux connus qui ont pu être intégrés à l’arène de combat.

Trois personnages d'« Overwatch 2» circulent dans une version futuriste d'une rue de Toronto en compagnie d'un robot qu'ils doivent escorter. Photo : Activision Blizzard

Afin d’informer les joueurs moins familiers avec la ville et ses attraits, les créateurs ont conservé les lettres géantes de Toronto à la place Nathan Phillips.

Les créateurs de cette version de Toronto se sont notamment fiés à des photos actuelles de la ville et ont tenté d’imaginer ce que pourrait devenir la Ville Reine dans un futur rapproché.

Arnold Tsang affirme que de nombreuses références cachées à la ville, parfois appelées Easter Eggs ont été placées dans cette arène de jeu. Les premières personnes à l’avoir essayée ont déjà aperçu une carte de la Commission de transport de Toronto avec 11 lignes de métro dans les souterrains.

Les joueurs d’« Overwatch 2» pourront observer une version futuriste de la carte du métro de Toronto, qui comptera 11 lignes. Photo : Activision Blizzard

Selon lui, c’est un indicateur de l’importance que revêt Toronto dans l’univers d’Overwatch, c’est une métropole internationale encore plus grande dans l’univers du jeu , explique-t-il.

La date de lancement d'Overwatch 2 n'est pas encore connue. Blizzard pourrait l'annoncer en cours d'année.