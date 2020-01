La région Évangéline n'a plus de médecin de famille

Dre Monica McNeill assurait des heures de services depuis près de 40 ans à Wellington, un village d'environ 400 habitants situé au coeur de la cette région francophone de l'Île-du-Prince-Édouard.

Et depuis près de 10 ans, elle accueillait des dizaines de patients dans son cabinet situé à l'intérieur de la Coopérative Le Chez-Nous, une résidence pour personnes âgées.

Mais l'agrandissement de l'établissement a forcé ses responsables à reprendre possession de son cabinet.

L'inquiétude est de mise pour toute une communauté qui doit dorénavant conduire plus de 20 minutes pour se rendre au centre médical de Summerside.

Alcide Bernard, le maire de Wellington s'inquiète des répercussions à long terme de l'absence d'un médecin de famille dans la région.

Cela pourrait avoir un effet à long terme si on ne remet pas le service. Les gens qui viennent ici ne vont pas voyager à Summerside pour remplir leur prescription. On regarde qu'elles vont être les conséquences sur la communauté , ajoute-t-il.

Comme lui, de nombreux résidents de la région Évangéline sont inquiets.

C'est désolant, on a beaucoup de personnes âgées, c'est vraiment drôle de ne pas avoir quelqu'un ici , soupire Norma Gallant, une résidente de Wellington.

Murielle Bernard, l'une des patientes de Mme McNeill, regrette elle aussi le départ de la médecin.

Je suis vraiment déçue. Elle avait l'habitude de venir ici. On avait l'habitude de la voir, elle était toujours là. Elle était vraiment bonne. Elle donnait de son temps. Elle partait de Summerside et conduisait à chaque fois pour venir nous voir ici.

D'autres craignent le pire pour les personnes les plus vulnérables. J'ai un frère de 82-83 ans, il ne peut pas conduire, alors je dois maintenant le porter à Summerside. C'était mieux avant, le médecin pouvait nous dépanner , explique Amand Bernard, un résident d'Abram-Village.

Depuis, le maire de Wellington a écrit au ministre de la Santé James Aylward. Il souhaite que le gouvernement trouve au plus vite un nouvel espace de travail pour la Dre McNeill ou pour un nouveau médecin.

Le ministre de la Santé a décliné nos demandes d'entrevues.

Il a néanmoins assuré qu'il travaillait actuellement sur le dossier, et qu'il avait mandaté des employés du ministère de chercher un nouveau local pour le cabinet.

Le Parti vert dénonce pour sa part l'inaction du gouvernement dans le dossier du recrutement et de la rétention des médecins de l'Île.

De son côté, le chef du Parti libéral, Sonny Gallant, indique qu'il suit de très près le dossier et rapporte même que le ministre de la Santé lui a confirmé qu'un endroit pour un cabinet avait déjà été trouvé.

Le plus dur sera de trouver le médecin. La communauté réclame un médecin au plus vite, s'il est bilingue, cela sera encore mieux, mais la priorité est de recruter le plus rapidement possible un docteur.

Sonny Gallant, chef du Parti libéral.