L’impact de la grève de mercredi dans les écoles francophones du nord de l’Ontario

Le syndicat représente des enseignants du secondaire public anglais, mais aussi des employés de soutien dans des écoles francophones.

La grève touchera notamment toutes les écoles élémentaires et secondaires du district d’Algoma du Conseil scolaire catholique Nouvelon, qui sont donc fermées.

Le programme du Centre des petits offert par le conseil scolaire est également suspendu mercredi.

Toutefois, les garderies ainsi que les programmes avant et après l’école du CSC Nouvelon demeurent ouverts , indique le conseil scolaire dans un communiqué.

Écoles fermées du Conseil scolaire Nouvelon : École Saint-Joseph (Blind River)

École Sacré-Cœur (Chapleau)

École St-Joseph (Dubreuilville)

École Georges Vanier (Elliot Lake)

École Saint Nom de Jésus (Hornepayne)

École Notre-Dame-du-Sault (Sault-Ste-Marie)

École Sainte-Anne (Spanish)

École Saint-Joseph (Wawa)

École secondaire catholique Jeunesse-Nord (Blind River)

École secondaire catholique Trillium (Chapleau)

École secondaire Notre-Dame-du-Sault (Sault-Ste-Marie)

École secondaire Saint-Joseph (Wawa)

La grève tournante et la grève du zèle des membres de la Fédération des enseignantes et enseignants du secondaire de l'Ontaro n'ont toujours pas permis de faire des progrès à la table des négociations. Photo : Radio-Canada / Elvis Nouemsi Njike

Au Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO), toutes les écoles sont ouvertes mercredi, mais la grève aura une incidence sur les activités de plusieurs écoles élémentaires et secondaires.

Les écoles du CSPGNO touchées par la grève : École élémentaire Franco-Manitou (Manitouwadge)

École secondaire Château-Jeunesse (Longlac)

École secondaire Cité-Supérieure (Marathon)

École élémentaire l’Escalade (Wawa)

École secondaire l’Orée des Bois (Dubreuilville)

École élémentaire Écho-des-Rapides (Sault-Sainte-Marie)

École secondaire Villa Française des Jeunes (Elliot Lake)

École élémentaire d’Elliot Lake (Elliot Lake)

Le programme avant et après les heures de classe Place des jeunes est offert.

Un plan d’action afin d’assurer la sécurité des élèves et le bon déroulement des activités à l’école a été mis en place afin d'appuyer le personnel au sein des écoles touchées , note le CSPGNOConseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario dans un communiqué.

La grève n’aura aucune conséquence dans ces écoles : Conseil scolaire catholique du district des Grandes Rivières

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

Conseil scolaire catholique du district des Aurores boréales

Conseil scolaire catholique Franco-Nord

Les membres de la FEESOFédération des enseignantes et enseignants du secondaire de l'Ontario sont sans contrat de travail depuis le 31 août dernier.

Quelle suite pour les enseignants franco-ontariens?

Pour leur part, les enseignants franco-ontariens ont donné en décembre un fort mandat de grève à leur syndicat.

Le président de l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO), Rémi Sabourin, réitère son soutien aux membres de la FEESOFédération des enseignantes et enseignants de l'Ontario , mais indique que le conseil d’administration de son syndicat décidera des moyens de pression à adopter lors de sa réunion prévue samedi.

Il est certain que l’option numéro un est de trouver une entente, mais s’il le faut se rendre à une grève générale, on va le faire parce que 97 % de nos membres nous ont dit haut et fort : “Assez, c’est assez”. L’AEFO, ce ne sont pas les dirigeants, ce sont les 12 000 membres, ce sont eux qui vivront les coupes en éducation, ils ne sont pas prêts à voir leur système d’éducation être détruit par des décisions irréfléchies , note M. Sabourin.

Les prochaines séances de négociation entre l’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens et le gouvernement provincial sont prévues le 14, 15 et 16 janvier.

Les enseignants franco-ontariens sont eux aussi sans contrat de travail depuis la fin du mois d'août.