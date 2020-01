Fermeture soudaine pour le restaurant Chez Oeufs de Rouyn-Noranda

Après le décès de la propriétaire à l'été 2018, Claude Thibault avait racheté l'entreprise. Rien ne laissait présager une telle fermeture, ont affirmé certains ex-employés ayant voulu conserver l'anonymat.

Nous ne savions pas ce qui allait se passer, même si j'avais de légers doutes, mais on ne peut jamais le savoir définitivement tant qu'on ne nous le dit pas , dit l'une d'entre elles.

Elle nous a également dit qu'il ne s'agissait pas d'une faillite , ajoute-t-elle.

Le restaurant Chez Oeufs n'avait pas a annoncé sa fermeture hier.

8 semaines d'indemnité salariale

Dans des cas comme ceux-ci, la Loi sur les normes du travail protège les travailleurs. Puisqu'ils étaient plus de 10 employés, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) considère cette fermeture comme un licenciement collectif.

Les travailleurs pourront donc recevoir un total de huit semaines de salaire en guise d'indemnités, basé sur leurs horaires respectifs des huit dernières semaines. À noter que les pourboires déclarés doivent être inclus dans les indemnités.

On se base sur les deux derniers mois à savoir si oui ou non, l'employeur avait 10 employés. Si c'est oui, on considère qu'il s'agit d'un licenciement collectif et non pas individuel , explique le porte-parole de la CNESST, Yvon Grégoire.

Une journée avant la fermeture, le restaurant publiait toujours son menu du jour.

Dans le cas d'une entreprise qui fermerait ses portes avec moins de 10 employés, l'indemnité de départ se calculerait avec l'ancienneté de chaque employé.

Elle nous a dit qu'elle nous payerait les heures que nous avons travaillées, notre 4 % de vacances et qu'elle nous ferait parvenir notre fin d'emploi pour le chômage ainsi qu'une lettre de recommandation si nous le désirons, mais elle n'a rien mentionné en ce qui concerne les huit semaines de préavis , mentionne une autre employée sous le couvert de l'anonymat.

Dans le cas où l’entreprise ferait faillite, les ex-employés deviendraient créanciers et la CNESST s'assurerait qu'ils obtiennent leur dû. Il est même possible de poursuivre les administrateurs, indique Yvon Grégoire, dans le cas où il ne resterait plus rien pour les employés au bout du processus de faillite.

La propriétaire, Claude Thibault, n'a pas encore retourné notre demande d'entrevue.