L'Î.-P.-É. s'équipe pour mieux prédire les tempêtes

Le laboratoire de recherche sur le climat de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard (UPEI) étend son système de prévision des ondes de tempête en installant au moins deux marégraphes de plus sur les côtes de l’Île. Ces appareils, qui visent à enregistrer les variations du niveau de la mer, émettent des avertissements quand l'eau atteint une certaine hauteur.

Le système de prévision des ondes de tempête de l’Île-du-Prince-Édouard comprend des marégraphes dans les ports de Tignish, Summerside, Souris et North Lake, ainsi qu'un nouveau à North Rustico.

Les gens peuvent s'inscrire au système pour recevoir les alertes par courriels lorsque le niveau des eaux se situe à moins de 50 cm de la surface du quai.

Le Système d'alerte rapide d'onde de tempête de l'Î.-P.-É. émet des avertissements lorsque l'eau dépasse la hauteur du quai de plus de 50 centimètres. Photo : Le laboratoire de recherche sur le climat de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard

Je crois que c’est très important que les gens soient informés le plus rapidement possible afin qu’ils puissent agir avant qu’il ne soit trop tard , estime Xander Wang, professeur adjoint et créateur du système.

Avant, les gens devaient vérifier les nouvelles ou les sites Internet, mais maintenant ils peuvent recevoir une alerte automatique. Je crois que ça fait une grande différence, ça permet aux gens de mieux se préparer pour une tempête. Xander Wang, professeur adjoint et créateur du système

Alertes à répétition pour Tignish

Les abonnés peuvent personnaliser leurs alertes en choisissant de ne recevoir des messages que pour certaines zones. M. Wang explique que certains résidents reçoivent peu d’alertes alors que d'autres, à Tignish, par exemple, en reçoivent fréquemment.

À Tignish, le niveau de la mer est vraiment [près] de la surface du quai, mais à d’autres endroits, comme à Summerside et à North Lake, vous recevrez probablement peu d’alertes. Ça dépend vraiment de l’endroit.

Il explique que les stations de surveillance ont été choisies en raison de leur proximité avec la mer et parce que ces lieux ont déjà connu des inondations.

Nous souhaitons pouvoir observer les variations saisonnières et les changements d’année en année, mais aussi, principalement, d’être capable de voir les changements à plus grande échelle. Xander Wang

Les abonnés peuvent sélectionner les sites pour lesquels ils souhaitent recevoir un message d'avertissement. Photo : Radio-Canada / Rob LeClair

Les renseignements recueillis serviront aussi à cumuler des données sur l’historique du niveau de la mer.

Lorsque nous aurons assez de données, sur une période de 10 ans ou de 30 ans disons, alors nous pourrons évaluer si le niveau de la mer augmente ou non. C’est notre objectif à long terme, de pouvoir surveiller le niveau de la mer.

Des données sur la côte nord de l’Île

La Confédération des Micmacs de l'Île-du-Prince-Édouard a fait l’achat de deux marégraphes qui s’ajouteront au système de surveillance lorsqu’ils seront installés à Lennox et Red Head Harbour.

Randy Angus, membre de la Confédération, explique que pendant les dernières années, on se fiait à l'appareil installé dans le port de Charlottetown.

Nous sommes inquiets quant à l’utilisation des quais de la côte nord par les membres de notre Première Nation, ça nous intéresse d’obtenir de l’information sur les marées de la côte nord de l’Île , affirme-t-il.

M. Angus insiste sur le fait que plus que de prédire les ondes de tempête, l’important est de comprendre comment les marées changent.

Une onde de tempête a érodé une section du pont de passage Lennox en 2010. Une voie a dû être fermée pendant six mois pour des travaux de réparations. Photo : Radio-Canada

La Confédération des Micmacs de l'Île-du-Prince-Édouard a commencé à s’y intéresser en 2010 lorsque Lennox a été frappée par une onde de tempête qui a emporté le port.

Nous avons pris conscience que nous n’avions aucune information sur l’influence des changements climatiques sur les marées.

M. Wang explique que l’Organisme des mesures d’urgence de l’Île-du-Prince-Édouard reçoit lui aussi les alertes du système.

L’organisme à d’ailleurs payé pour l’installation des quatre premiers appareils.