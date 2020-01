L'ancien commandant des Forces canadiennes Bannister plaide coupable pour propos sexuels

Bannister avait été acquitté en février 2018, mais un nouveau procès avait été ordonné à la Cour d'appel de la cour martiale du Canada en mai de l'année dernière.

Il a été accusé d'avoir fait des commentaires sexuels inappropriés à une cadette, laissant entendre qu'ils avaient des relations sexuelles ensemble, alors qu'il était commandant du corps de cadets à Charlottetown.

Les accusations portaient sur deux incidents séparés. Le premier s'est produit entre novembre 2012 et mars 2013, et le second, en 2015.

Bannister a fait face à quatre accusations dans le cadre du nouveau procès : deux de conduite déshonorante et deux de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Il a plaidé coupable aux deux accusations de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Le procureur a retiré les deux accusations de conduite déshonorante.

Avec les informations de Kevin Yarr de CBC